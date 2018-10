La concejal de Bienestar Social de Zamora dimite por sentirse "sola" y "sin apoyo" de IU

Actualizado 02/10/2018 13:06:27 CET

ZAMORA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Zamora, María José González Torijano, ha presentado este martes su dimisión tras asegurar que se ha sentido "sola y sin el apoyo de los compañeros" de Izquierda Unida, partido que ostenta la Alcaldía de la capital.

En una carta enviada a los medios de comunicación, González Torijano, que ha rehusado realizar más declaraciones, ha manifestado lo "duro de las situaciones" a las que ha tenido que hacer frente.

"Cuando me propusieron para el cargo estaba llena de ilusiones y con ganas de hacer muchas cosas", ha señalado. "Sin embargo, con el tiempo me he ido dando cuenta de que nada es lo que parece y que este mundo político no es para todo el mundo", ha añadido.

La ya exconcejal, cuya dimisión deberá ser ratificada en el Pleno ordinario del mes de octubre, ha denunciado la falta de apoyo de sus compañeros de Izquierda Unida. "He perdido poco a poco la confianza que me llevó a aceptar el cargo. Sobre todo, cuando ante un grave problema familiar de gran trascendencia, me he encontrado sola y sin el apoyo de muchos de los compañeros", ha desvelado.

"CUESTIONES SUBJETIVAS"

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha reaccionado con "sorpresa" ante esta dimisión y ha ofrecido su versión de la situación. "La carta de dimisión alude a problemas personales, lo cual es objetivo, pero también a falta de confianza, lo cual es una cuestión puramente subjetiva", ha indicado.