La concejala de Festejos del Ayuntamiento, Carmen Seguín, número uno al Congreso del PP por Salamanca. - PP DE SALAMANCA

SALAMANCA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Relaciones Institucionales, Festejos y Tradiciones del Ayuntamiento de Salamanca, Carmen Seguín, ha sido elegida número uno al Congreso de los Diputados por el PP de Salamanca. Seguín estará acompañada por José Antonio Bermúdez de Castro como número dos, Pilar Sánchez como número tres y Marcos Iglesias como número cuatro.

Seguín inició su carrera con el PP salmantino en las anteriores municipales de 2023, al ir en el puesto decimocuarto de la lista, que le permitió ser concejala del Ayuntamiento de Salamanca, tras haberse ocupado del área de Comunicación del Consistorio.

Por su lado, Bermúdez de Castro cuenta con muchos más años de experiencia en sus espaldas, y fue elegido vicepresidente segundo del Congreso de los Diputados en 2023 tras ser Diputado en el Congreso por la provincia de Salamanca en las elecciones de ese año.

Pilar Sánchez, que también ha ocupado el puesto de responsable de comunicación del PP de Salamanca, es actualmente portavoz del partido en la Diputación, diputada de Fomento y Medio Ambiente y actual coordinadora de campaña del propio partido de Salamanca.

Por último, Marcos Iglesias es alcalde de Ciudad Rodrigo y diputado provincial de Economía y Hacienda. Los tres suplentes son Eva López Hernández, Rubén Martín Colorado y Yolanda Alonso Valderrama.

Por otro lado, Bienvenido de Arriba, que repite como candidato, será el que encabece la lista popular al Senado, seguido de la concejala de Santa Marta de Tormes, Marta Labrador y del alcalde de Carbajosa de la Sagrada, Pedro Samuel Martín como caras nuevas que sustituyen a Gonzalo Robles y Ester del Brío.

Los suplentes son Adoración Vicente, Claudio del Río, Ángel Peralvo, Victoria Manjón, María Adoración Ginés y José García Gómez.

El Comité Electoral Provincial del Partido Popular de Salamanca ha aprobado esta propuesta de candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado por la provincia de Salamanca de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Ahora, deberá ser ratificada por el Comité Electoral Nacional del Partido Popular.