Propuesta de Café del Norte para el V Concurso de Tartas con Queso de Valladolid. - VALLADOLID HOSTELERÍA

VALLADOLID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El V Concurso de Tartas con Queso de Valladolid ya tiene sus 16 establecimientos finalistas que competirán el próximo martes, 1 de diciembre, en el edificio Q.Bo, sede de Alimentos de Valladolid. Los finalistas competirán por tres reconocimientos impulsados por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y la Diputación de Valladolid.

La selección de las propuestas está a cargo de un jurado integrado por cuatro profesionales de la hostelería y repostería de la ciudad, Ana Isabel Escribano, de la Tahona de Ana, en Laguna de Duero; Antonio Blanco Moyano, de la Panadería Moyano Escribano, en Valdestillas; Celia San Miguel, perteneciente a la Pastelería Delicias, en Arrabal de Portillo, y Violetta Hakobyan, de Pastelería La Francesa, en Valladolid.

Los dieciséis establecimientos finalistas ofrecen una demostración de la diversidad de la hostelería vallisoletana con propuestas que combinan tradición, creatividad y distintas formar de añadir los quesos de la provincia a la repostería.

Las tartas de los participantes están elaboradas con algunos de los quesos que pertenecen a la marca Alimentos de Valladolid y, para sus creaciones, los establecimientos han recurrido a la variedad de productos de las queserías de la provincia recogidos en la guía 'Caminos del Queso'.

Los finalistas son: La Churrería de Rita, Café del Norte, Mélida Wines, Jarana, Hospedería Concejo, Taberna Señorito Pico Fino, Restaurante Vables, Castilla Termal Monasterio de Valbuena, Salaveinte, Tapería El Escudo de Paraíso, Restaurante Niza, Moka, GastroLAVA, Restaurante Piedras Blancas, 5 Gustos y Vidingrest.

El jurado, por su parte, está formado por Julián Olivas Vázquez, maestro quesero de Quesos Julián Olivas (Albacete) y cuenta con más de veinte años de experiencia, junto con Héctor Martín, chef I+D+i de Innova Chef; Laura García-Morey, directora de Coira Comunicación, con con más de 20 años de experiencia en comunicación especializada en gastronomía, restauración, hostelería y eventos, y Marta Ares, representante de Jimeno Factoría de Olmedo, establecimiento ganador del IV Concurso de Tartas con Queso de Valladolid.