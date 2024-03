Condenada a once meses por apropiarse de 65.000 euros de su tío, de 80 años

VALLADOLID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid ha condenado a once meses de cárcel, por su propia conformidad, a María S.D. al reconocer haberse apropiado de casi 65.000 euros de las cuentas de su tío, de 80 años, tras serle otorgado ante notario la facultad de administrar sus bienes.

El juicio previsto este lunes no ha llegado a celebrarse debido a que el fiscal, la defensa de la acusada y la acusación particular, en representación de los herederos de la víctima, han llegado a un acuerdo en virtud del cual María S.D. asumía su culpa por un delito continuado de apropiación indebida, con la atenuante muy cualificada de reparación del año, y a cambio veía rebajada la condena a esos once meses de cárcel citados, en lugar de los cuatro años a los que se exponía inicialmente.

La sentencia de conformidad, recogida por Europa Press, incluye una multa de 250 euros y el pago de las costas, incluidas las de la acusación particular, que por acuerdo de las partes han sido cuantificadas en 8.003 euros.

Aunque la responsabilidad civil asciende a un total de 50.345,86 euros, de esa cantidad la ya condenada ha restituido al inicio del proceso 10.345,86 euros y el resto, 40.000, han sido abonados a lo largo del procedimiento, por lo que los herederos (perjudicados) se han dado ya por resarcidos.

La causa se remonta al 6 de julio de 2012 cuando el octogenario otorgó ante notario un poder general en favor de su sobrina que facultaba a ésta, en representación del primero, realizar actos de administración y disposición de sus bienes.

Fue entonces cuando la condenada se valió del mencionado poder para realizar reintegros de dinero de las cuentas bancarias de la víctima y para gestionar la venta de algunos inmuebles de su propiedad, incorporando a su patrimonio parte del dinero obtenido.

Dichas operaciones se realizaron en el espacio de tiempo comprendido desde el otorgamiento del poder general hasta el fallecimiento del anciano, el 21 de agosto de 2018, con el consiguiente perjuicio económico para el fallecido y sus hijos, quienes habían sido instituidos herederos por su padre en virtud del testamento otorgado el día 7 de septiembre de 2011.