Condenado a trece años de prisión por agredir sexualmente a un discapacitado

La Audiencia Provincial de Zamora ha condenado a un varón a trece años y ocho meses de prisión por un delito de agresión sexual a un discapacitado que se remonta al mes de diciembre de 2019.

El tribunal ha considerado probado que el acusado practicó una felación a la víctima y posteriormente se sentó sobre su pene para ser penetrado, lo que le ha llevado a la pena de cárcel y a una indemnización de 10.000 euros, así como a la medida de ocho años de libertad vigilada una vez salga de prisión.

De acuerdo con el relato proporcionado por la Audiencia Provincial, el acusado abordó a la víctima a las puertas de un establecimiento hostelero y le dijo: "Ven, que te la chupo". Ante la negativa de este, el agresor sacó una navaja y le advirtió: "O vienes, o te rajo".

Desde ese lugar, ambos caminaron hasta la parte trasera de un pabellón situado en la capital zamorana, donde el acusado bajó los pantalones al agredido y le practicó una felación. "Seguidamente, sacó un preservativo, se lo puso a la víctima y se sentó encima de él para ser penetrado analmente", se señala en los hechos probados.

Sucedido este episodio, la víctima, un hombre discapacitado de 26 años, regresó al establecimiento hostelero "con la ropa manchada de barro" y "muy nervioso", como han apuntado desde la Audiencia. Allí, dijo a los camareros repetidamente "por culo, por culo" y entró al baño para limpiarse. Posteriormente, mandó un mensaje a su madre para decirle: "Me ha tocado hacer una guarrada, yo paso de líos".

Pese a que la defensa del agresor ha intentado introducir una presunta tendencia homosexual de la víctima para justificar los hechos, finalmente las pruebas se han impuesto en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Zamora. En el lugar de los hechos se encontró un preservativo con semen cuyo análisis dicta que es "3237 veces más probable que pertenezca al acusado que a cualquier varón de la población europea escogido al azar".

Respecto a su orientación sexual, el tribunal ha afirmado que es algo que "no tiene sustento alguno en la causa, pero que incluso de ser cierta, ello no justificaría en forma alguna los hechos sucedidos ni les hace no merecedores del reproche penal".