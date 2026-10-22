Los confiteros de Valladolid elaboran el Pastel del festival que estará a la venta del 23 al 31 de octubre

Presentación del pastes de la Seminci. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Empresarios de Confitería de Valladolid ha presentado el Pastel 'Seminci', que incorpora la chocolatina con el nuevo logotipo oficial del festival.

Durante la inauguración de la sala de acreditaciones del festival, se ha ofrecido una degustación del Pastel Seminci a los asistentes, entre ellos el alcalde, Jesús Julio Carnero, la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, y los codirectores SEMINCI, Mariona Viader y Javier H. Estrada. El Pastel Seminci se elabora desde el año 2009, y en cada edición ha adoptado sabores y diseños inspirados en distintas temáticas del festival y así Ha rendido homenaje a los ciclos dedicados a Brasil y México con ingredientes como mango y cacao o ha incorporado avellanas para representar al cine español.

El presidente de la Asociación, Rafael Mesonero, ha explicado quela receta de este pastel "es fruto del trabajo conjunto de varios artesanos" y se compone de un bizcocho genovés con un culís de frambuesa y una mousse de pistacho, coronado con una chocolatina que luce el logotipo oficial del festival.

Cabe destacar que, al tratarse de un pastel artesanal, cada confitería imprime su toque personal, por lo que el sabor o la presentación pueden variar ligeramente entre establecimientos.

El Pastel Seminci estará disponible del 23 al 31 de octubre en las siguientes confiterías El Bombón, Menta y Chocolate, Ricardo Blanco, Confitería Chus, El Horno de Guiller, Manjarrés, Vitín, Labarga, Confitería Rodri, Pastelerías Bravo, Tahona La Rosca, Pastelería La Francesa, L'Atelier sin gluten, Qrem y Xocoretto.