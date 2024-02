Conrado Íscar critica el "pacto de la vergüenza" en Villabrágima y pregunta a Puente "qué le parece" el "apoyo a Vox"

VALLADOLID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Valladolid y de la Diputación provincial, Conrado Íscar, ha criticado el "pacto de la vergüenza" que considera que se ha producido en el Ayuntamiento de Villabrágima, donde tres concejales del PSOE y dos exediles de Vox han presentado moción de censura, al tiempo que ha preguntado al secretario general del PSOE vallisoletano, Óscar Puente, "qué le parece" el "apoyo a Vox".

En declaraciones a los medios de comunicación durante su participación en la apertura de la III Jornada Española del Cultivo de la Alfalfa en Valladolid, Íscar ha lamentado que es "el todo vale".

El dirigente 'popular' vallisoletano ha señalado que "tristemente" se ha producido algo que afirma que se amenazaba desde "hacía meses", pues la posibilidad de presentar una moción de censura contra la alcaldesa del PP, Noelia García, que gobernaba en minoría desde las elecciones municipales de mayo de 2023, "estaba en el aire" en esta localidad de poco más de 1.000 habitantes.

"A mí sí que me gustaría desde aquí, desde este altavoz, decirle al señor Óscar Puente, como secretario general de Valladolid (del PSOE), que con todas esas lecciones que nos da de principios y de valores, qué le parece en este caso el apoyo del Partido Socialista a Vox", ha reprochado.

Según las informaciones recogidas en la prensa local, los dos ediles del partido presidido por Santiago Abascal han abandonado la formación, algo que habrían hecho en la misma mañana de este miércoles, y desde el grupo de no adscritos votarán la moción junto con los socialistas. Tras ello, un exconcejal del partido de derechas --Víctor Arce según apunta la información-- será regidor con el apoyo de tres ediles socialistas.

Conrado ha recordado que Puente habla muchas veces de gobiernos de PP y Vox como el del Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León y se ha preguntado si se va a manifestar "el sábado en los Goya --la gala de entrega se celebra en Valladolid--" al respecto de lo que "previsiblemente" acontecerá el día 21 de febrero en el Pleno del Ayuntamiento de Villabrágima.

Eso sí, ha ironizado con que al PP, "desgraciadamente", no le sorprende la situación porque entiende que se replica la actuación del presidente del Gobierno socialista, Pedro Sánchez, en las negociaciones para su investidura.

"No sé si habrá que pedir permiso a Puigdemont o no sé quién habrá autorizado, pero al final es obtener el poder a cualquier precio, o quitar alcaldías al Partido Popular. Lo que no ganamos en las urnas, pues lo ganamos de cualquier forma", ha criticado.

En definitiva, ha subrayado que si se completa el proceso de la moción, el próximo 21 de febrero al PP se le "arrebatará" una alcaldía después de que el pasado mes de mayo los vecinos de Villabrágima "decidieron que fuera Noelia García, que encabezaba la lista del PP, quien fuera la alcaldesa".