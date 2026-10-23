Una consejera y dos presidentes de diputación entre las novedades de las listas del PP de CyL a las generales

VALLADOLID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una consejera, la titular de Educación, María Pardo, y los presidentes de las diputaciones de Soria, Benito Serrano, y de Ávila, Carlos García, son las principales novedades de las listas electorales que han elaborado las ejecutivas provinciales del Partido Popular de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

En ellas se incluye también la designación de la delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, como número dos del PP al Senado, que, al igual que la consejera, tiene que dejar el cargo como requisito obligatorio para poder formar parte de las listas electorales.

De Gregorio ha confirmado que dimitirá como delegada territorial de la Junta en las próximas horas y en el caso de la consejera la Junta ya ha anunciado su sustitución por parte de la secretaria general de la Consejería, María del Valle Ares.

También dejará su cargo como presidente de Diputación Benito Serrano que ha aclarado que seguirá ejerciendo como alcalde de Golmayo, a diferencia de la decisión tomada por el presidente de la Diputación de Ávila que se mantendrá en la institución provincial ya que en estos casos no es incompatible con ir en las listas --es el número dos del PP de Ávila a la Cámara Alta--.

Otra de las novedades de las listas generales está en León donde el PP ha elegido como número dos al Congreso a Ricardo Gavilanes, procurador por León desde 2019 y portavoz del Grupo Parlamentario Popular desde septiembre de 2024 hasta el fin de la legislatura tras la marcha de Raúl de la Hoz al Parlamento Europeo.

Además, las dos portavoces parlamentarias del Partido Popular, Ester Muñoz y Alicia García, encabezan las listas de sus respectivas provincias, la primera al Congreso y la segunda al Senado. Se da la circunstancia además de que el PP de Valladolid lleva como número tres al Congreso a Irene Muñoz, jefa de Gabinete de Ester Muñoz, puesto al que llegó tras se directora general de Relaciones Institucionales de la Junta.

El PP de Valladolid ha vuelto a elegir al alcalde de la capital, Jesús Julio Carnero, como primer nombre de la lista al Senado, al que irán otros regidores de la Comunidad como Roberto Martín Casado, alcalde de Villamuriel (Palencia) desde 2019 y "el alcalde más votado" de Castilla y León en 2023 con el 67 por ciento de los votos.

José Ángel Alonso, alcalde de Villalón de Campos (Valladolid), es el número tres al Senado; Germán Ulloa López, el alcalde de Piedralaves (Ávila) volverá a concurrir a los comicios como el número tres en la lista al Congreso de los Diputados por su circunscripción, o el alcalde de Villarcayo (Burgos), Adrián Serna del Pozo, en el número tres al Congreso. También forma parte de listas electorales el alcalde de Ciudad Rodrigo (Salamanca), Marcos Iglesias, en este caso, cuarto por Salamanca.

Asimismo, el PP de Salamanca lleva como cabeza de lista al Congreso a la concejala de Festejos y Tradiciones en el Ayuntamiento de la capital, Carmen Seguín, mientras que el PP de Burgos lleva como número dos a la Cámara baja Andrea Ballesteros, segunda teniente de alcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos que preside la 'popular' Cristina Ayala.

En Soria estará como número dos la concejal del PP en el Ayuntamiento de Soria Belén Izquierdo mientras que en León la número tres de la lista al Congreso es Lidia Pilar Coca, concejal en el Ayuntamiento de Ponferrada que preside el 'popular' Marco Morala. El cuarto es Manuel Herrero Guerra, alcalde de Prioro.

El Partido Popular ha elegido como número uno al Congreso a la gerente del Complejo Asistencial de Zamora, Montse Chimeno, y ha recuperado a Fernando Martínez-Maíllo que regresa a la candidatura del Congreso tras dos legislaturas en el Senado.

Las listas de las provincias del PP de Castilla y León al Congreso están encabezadas por cinco mujeres: Esther Muñoz, por León; Milagros Marcos, por Palencia; Carmen Seguín, por Salamanca; María Pardo, por Valladolid, y Montse Chimeno, por Zamora, y por cuatro hombres: Héctor Palencia, por Ávila; Ángel Ibáñez, por Burgos; Pablo Pérez, por Segovia, y Tomás Cabezón, por Soria.