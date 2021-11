Constituido el consorcio para la gestión unificada de Las Médulas

LEÓN, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, ha firmado hoy, el Protocolo de Colaboración con el Consejo Comarcal de El Bierzo, los ayuntamientos y juntas vecinales que integran Las Médulas y el Instituto de Estudios Bercianos para la puesta en marcha del consorcio que buscar la gestión unificada de este espacio natural, reconocido por la Unesco.

El acuerdo ha sido firmado por el consejero, el Consejo Comarcal de El Bierzo, los ayuntamientos de Carucedo, Priaranza del Bierzo, Puente de Domingo Flórez, las juntas vecinales que integran el BIC y el Instituto de Estudios Bercianos.

Esta es "una fórmula de gestión flexible, no está cerrada, no se cierra la puerta a nadie" ha aseverado el consejero después de que el pleno del Ayuntamiento de Borrenes haya decidido no sumarse a este consorcio, aunque Javier Ortega confía en que una vez "vaya pasando el tiempo y vayan viendo los frutos, la realidad y el beneficio a los ciudanos" este municipio se acabará sumando.

"Cuando vean en qué consiste, cúal es el propósito y vean que las cautelas que tienen en este momento no se corresponden con la realidad pues reconsiderarán esa decisión", ha subrayado el consejero de Cultura.

Desde hace dos años, cuando el consejero visitó por primera vez a Las Médulas, se ha venido trabajando entre todos los agentes implicados para consensuar un nuevo modelo de gestión integral que las partes entienden que es viable, de acuerdo a los estudios técnicos que se han realizado.

Según ha explicado el consejero, "se trata de un nuevo modelo que pretende mantener protagonismo de las entidades locales, con el compromiso de liderazgo del Consejo Comarcal del Bierzo y el apoyo e impulso de la Junta".

En el Protocolo de Colaboración suscrito se recogen las principales líneas de actuación necesarias para abordar la gestión conjunta del Espacio Cultural de Las Médulas.

En primer lugar, se manifiesta la voluntad de todos los firmantes de integrarse en un consorcio que tendrá como objetivos la gestión integral conjunta de infraestructuras adscritas del Espacio Cultural de las Médulas; la gestión funcional del personal vinculado a dichas infraestructuras; la promoción de Las Médulas como destino cultural y turístico y, en general, cualquier otra actividad que se considere conveniente o necesaria para el cumplimiento de su objeto.

Asimismo, se manifiesta la voluntad de todas las partes firmantes de ceder a esta gestión conjunta aquellas infraestructuras que el consorcio considere necesarias para formar parte del nuevo modelo de gestión.

El Protocolo firmado recoge la voluntad del Consejo Comarcal de El Bierzo para ser la administración de adscripción del consorcio, como entidad integradora de todos los municipios que conforman el Espacio Cultural de Las Médulas. También se recoge por escrito la voluntad de la Junta de Castilla y León de aportar aquellos medios personales y materiales necesarios para la puesta en marcha del nuevo ente consorciado.

Finalmente, se acuerda la creación de una Comisión de Seguimiento del Protocolo de Colaboración, que tiene dos encargos muy concretos a corto plazo: por un lado, aprobar los estatutos del consorcio, que ya están muy avanzados, y por otro, diseñar y aprobar el proceso público para la designación de una persona con perfil gerencial y capacidad suficiente para liderar este ambicioso proyecto.