El coordinador de IU CyL, Carlos Serrano, será candidato del Frente Amplio al Senado por Burgos

Carlos Serrano, elegido nuevo coordinador de IU Castilla y León en la XIII Asamblea - IU CYL

BURGOS, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Castilla y León ha anunciado este sábado que su recién elegido coordinador, Carlos Serrano, será el candidato al Senado por Burgos dentro de la candidatura conjunta Senado de Progreso, en la que el Frente Amplio tendrá presencia en las provincias de la comunidad.

Con esta propuesta, la formación busca "dar la vuelta" al resultado electoral en la Cámara Alta y "arrebatar" la representación a la "derecha", según han informado a Europa Press fuentes de la organización política.

IU Castilla y León aspira a obtener representación en el Senado para ser la voz de las reivindicaciones, movilizaciones sociales y necesidades de los territorios castellanos y leoneses "en un contexto de desidia, abandono propio de un territorio de sacrificio".

Desde Izquierda Unida han destacado que pretenden articular una alternativa capaz de defender los intereses de la comunidad autónoma y situar en el centro del debate político las "demandas sociales y territoriales de sus provincias".