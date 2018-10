Coordinadora de Mujeres se manifestará mañana en defensa de los derechos sexuales y reproductivos

Publicado 27/09/2018 13:24:16 CET

VALLADOLID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Mujeres de Valladolid ha convocado una manifestación este jueves, 28 de septiembre, Día Internacional por la despenalización del aborto, para defender los derechos sexuales y reproductivos 'Para todas en todas partes' y mostrar su solidaridad con aquellas mujeres que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

La protesta partirá a las 20.00 horas de la plaza de Portugalete para hacer un recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta desembocar en la calle Solanilla, situada en la parte posterior de la Iglesia de la Antigua.

En su manifiesto, la Coordinadora critica que los derechos de las mujeres "aún no están plenamente desarrollados no solo en España, sino a nivel mundial, pues en muchas ocasiones las mujeres son sometidas a la violencia sexual, carecen de servicios de salud sexual y reproductiva, no tienen acceso a una anticoncepción segura y menos aún a la interrupción voluntaria del embarazo".