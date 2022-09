Las Cortes debaten la próxima semana el Proyecto de Ley de Derechos y Garantías al final de la vida

La oposición acusa a PP y Vox de imponer una limitación de los tiempos de debate y degradar la actividad del Parlamento

VALLADOLID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla y León debatirán la próxima semana, en su primera sesión plenaria tras las vacaciones de verano, el Proyecto de Ley de Derechos y Garantías de los pacientes al final de la vida, así como la creación de nuevas comisiones de investigación sobre lo ocurrido en las residencias durante la pandemia y los incendios forestales de la Paramera en la provincia de Ávila en 2021 y en la Sierra de la Culebra en 2022.

Así se ha acordado este jueves en la reunión de la Junta de Portavoces en la que se ha fijado el orden del día para el Pleno de los próximos días 6 y 7 de septiembre y tras la que los representantes de la oposición han acusado a los grupos del Gobierno --PP y Vox-- de querer imponer una limitación de los tiempos de debate y "degradar" con ello la actividad del Parlamento.

Para la viceportavoz socialista, Patricia Gómez Urbán, la unificación impuesta por PP y Vox del debate sobre las dos comisiones de incendios busca "diluir" un debate que "merecen los ciudadanos" y demuestra que al presidente de la Junta de Castilla y León, esta Comunidad "le viene grande".

También el procurador de Podemos, Pablo Fernández, ha mostrado su inquietud por que PP y Vox "quieran minorar los tiempos parlamentarios y agrupar debates en cuanto a comisiones", lo que "constriñe la labor de oposición" e inicia una senda "peligrosa".

En cuanto a la postura de PP y Vox contraria a la creación de esas comisiones de investigación, Fernández la ha tachado de "execrable, deleznable y patética", algo con lo que se ha mostrado especialmente crítico en el caso de la propuesta de comisión sobre lo ocurrido en las residencias durante la pandemia, la cual, ha recordado, "sí apoyaba Vox" antes de integrarse en la Junta de Castilla y León.

Por su parte, el procurador de Cs Francisco Igea ha acusado a PP y Vox de llevar a esta Cámara "a la degradación más absoluta" con este intento de "silenciar de manera sistemática" a los representantes de la ciudadanía, tras lo que ha lamentado el "desprecio, malas formas y falta de educación" del portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, durante la reunión de la Junta de Portavoces, una actitud "chulesca" que el procurador naranja ha pedido sancionar ante, según sus propias palabras, la "elegante, morena y blanca sonrisa" del 'popular' como respuesta.

ACTITUD "AUTORITARIA"

Para Igea, con esta "actitud autoritaria", las Cortes "van a acabar convirtiéndose en un trampantojo de lo que debería ser un parlamento" y ha augurado que será lo ocurra a nivel nacional si el PP llega a gobernar con Vox. Asimismo, ha responsabilizado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo de "permitir, impulsar y celebrar" esta deriva por parte de su partido en Castilla y León.

También ha confiado Igea en que durante el debate y votación del Proyecto de Ley de Derechos y Garantías de los pacientes al final de la vida, el PP sea "el mismo que votó a favor de un texto similar en el Congreso de los Diputados" y ha defendido la "importancia" de esta norma desarrollada durante el anterior mandato, cuando Cs formaba parte de la Junta en coalición con los 'populares' y ostentaba la Consejería de Sanidad.

Sin embargo, el propio Raúl de la Hoz ha defendido que aunque se unifican los debates de las dos comisiones sobre incendios, los tiempos "se amplían" y "en vez de diez y cinco minutos de intervención por turno", serán "15 y siete".

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular se ha preguntado "por qué hoy ponen el grito en el cielo y no lo hacían en el pasado" los partidos de la oposición cuando "es tradición en esta casa que los tiempos de debate se reduzcan". Además, ha precisado que la unificación del debate sobre las dos comisiones de investigación de los incendios no alude al debate sobre esos incendios, sino "sobre la oportunidad o no de crear la comisión".

En cualquier caso, De la Hoz ha advertido de que las comisiones de investigación parlamentarias "no sirven para absolutamente nada" porque "quien tiene la capacidad de investigar ya lo está haciendo", en referencia a los tribunales.

El procurador 'popular' también ha cargado contra el uso "partidista" que a su juicio, hace el PSOE de los incendios, al igual que, en su opinión, viene haciendo "con todas las desgracias desde el hundimiento del Prestige".

Así, ha reprochado a los socialistas que pidan comisiones para investigar lo ocurrido cuando "ya tiene claras desde el primer día las conclusiones" para responsabilizar al PP y a la Junta de todo lo ocurrido.

"DESFACHATEZ"

En este sentido, ha censurado la "desfachatez" de los socialistas de "ir a Valencia a pedir que no se haga política con los incendios" cuando el fuego ocurre en aquella comunidad y señalar a la Junta cuando son en Castilla y León.

Para afrontar "de forma rigurosa" esta problemática de los incendios, el Grupo Popular defenderá en el Pleno una proposición no de ley (PNL) en la que se insta al Gobierno autonómico a agilizar la consolidación y mejora del Operativo de prevención y extinción de incendios

forestales; culminar "en el plazo más breve posible" la actualización del Infocal y del Plan Forestal de 2002; restaurar los territorios y reparar los daños causados por los incendios forestales de este año de forma conjunta con el Ejecutivo central; reclamar a éste un fortalecimiento de la colaboración en materia de prevención y extinción a través de una Conferencia de Presidentes específica, así como una financiación autonómica que se ajuste a las necesidades del territorio de Castilla y León y un incremento de los efectivos especializados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para perseguir a los que provocan estos fuegos en aquellos territorios más susceptibles de sufrir grandes incendios.

Por su parte, el Grupo Socialista realizará una interpelación en materia educativa y defenderá otra PNL en la que reclama a la Junta el cumplimiento de las medidas pactadas para hacer frente a la crisis económica provocada por la pandemia, así como a adoptar otras nuevas ante el incremento de los precios y la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania.

La iniciativa persigue que antes del 30 de septiembre se apruebe un plan de medidas de captación fidelización e incentivación de profesionales sanitarios dotado con 14 millones; el incremento de las becas universitarias y postobligatorias pactadas tras la pandemia por un importe de ocho millones; una bonificación extraordinaria y temporal en el precio de determinados productos energéticos de al menos diez céntimos; incrementar las ayudas de emergencia social en al menos cinco millones; bonificaciones o gratuidad del transporte público en la Comunidad, y habilitar un fondo extraordinario para las empresas de transporte de mercancías y pasajeros que oscilen entre los 175 y los 725 euros en función del tipo de vehículo y que complementen las ayudas del Gobierno de España.

La PNL que llevará Soria ¡YA! al Pleno, por su parte, incidirá en la importancia de adoptar una fiscalidad diferenciada para las provincias de Soria, Cuenca y Teruel debido a su baja densidad de población, al tiempo que preguntarán al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la sesión de control por el desarrollo del Plan Soria y al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, por la atención sanitaria en la provincia.

Su compañera de grupo parlamentario, la UPL, interpelará al Ejecutivo regional por política forestal, mientras que Podemos preguntará al presidente por los incendios forestales que ha padecido la Comunidad este verano.