Cortes de tráfico en el centro de Valladolid este viernes por la gala de inauguración

VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Valladolid ha detallado las afecciones y cortes de tráfico que se producirán este viernes, 23 de octubre, en el centro de la ciudad con motivo de la celebración de la gala de inauguración de la 71 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

Las restricciones a la circulación comenzarán a las 15.00 horas con el cierre al tráfico de la calle Angustias desde la plaza de San Pablo, medida que afectará también a los accesos desde las calles Torrecilla, San Martín y Esgueva, y que se mantendrá hasta las 21.00 horas aproximadamente.

La Policía Municipal ha precisado, a través de un comunicado remitido por el Ayuntamiento, que únicamente se permitirá el paso de taxis en este tramo hasta una parada provisional, por lo que deberán realizar la salida por la calle Solanilla.

A partir de las 16.00 horas, las interrupciones de tráfico se ampliarán con el corte de la calle Bajada de la Libertad desde la plaza de Fuente Dorada y Macías Picavea hasta la calle Echegaray. De forma simultánea, se procederá al cierre de la plaza del Poniente y de la calle Duque de la Victoria desde la plaza de España.

Quedarán exentos de estas restricciones los servicios de transporte público (autobuses urbanos y taxis), los residentes y los vehículos que accedan a los aparcamientos subterráneos de la Plaza Mayor y de Portugalete.

En cuanto a las modificaciones en los servicios de transporte, la parada habitual de taxis situada en la calle Angustias, frente al Teatro Calderón, quedará suprimida durante el desarrollo de la gala por la imposibilidad de acceso. Para suplirla, se habilitará una parada provisional desde la calle Bao hasta el número 9 de la calle Angustias a partir de las 15.00 horas y hasta la reapertura de la vía.

ESTACIONAMIENTO

Asimismo, el operativo incluye prohibiciones de estacionamiento en diversas vías del entorno. En la calle San Blas no se podrá aparcar desde las 08.00 horas del pasado lunes 19 de octubre hasta las 20.00 horas del domingo 1 de noviembre, afectando a la fachada del Hotel Olid y al tramo comprendido entre la plaza de San Miguel y la parada de taxis en el lado de los números pares.

En la calle Angustias, entre las calles Bao y el número 9, la prohibición regirá el viernes de 15.00 a 22.00 horas, mientras que en la calle Magaña se aplicará a toda la vía durante la misma jornada, entre las 10.00 y las 22.00 horas.

Ante estas afecciones, la Policía Municipal ha recomendado a los ciudadanos utilizar el transporte público siempre que sea posible y evitar circular en vehículo privado por las zonas afectadas durante las franjas horarias señaladas.