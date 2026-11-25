El cortometraje 'Azul' de Guillermo Rojo se estrena este viernes en Valladolid con una mesa redonda sobre OnlyFans. - GUILLERMO ROJO

VALLADOLID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cortometraje 'Azul', dirigido por Guillermo Rojo, ha fijado su estreno para este viernes, 27 de noviembre, en la Casa Revilla de Valladolid junto a una mesa redonda centrada en OnlyFans.

La proyección, que ha sido organizada en colaboración con ADAVAS Valladolid y la Concejalía de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid, ha quedado programada para las 18.00 horas y se ha planteado como una jornada de cine y debate sobre la realidad que retrata la obra.

Tras el visionado de la cinta, se ha previsto la apertura de un coloquio sobre la plataforma OnlyFans que contará con la participación de integrantes de ADAVAS Valladolid.

Escrito y dirigido por Guillermo Rojo, el filme ha sido protagonizado por Aitana Merino, Pablo James Pacheco y Sonia Cuesta, y ha contado con un tema musical original de Kaskaos.

El cortometraje, que se ha rodado en Valladolid entre los días 2 y 4 del pasado mes de octubre, ha puesto el foco en las decisiones que una joven trabajadora ha tenido que tomar para escapar de una situación de abuso sexual y laboral, así como en las trampas que pueden esconder ciertas aparentes "salidas fáciles" que perpetúan la vulnerabilidad, a través de una mirada íntima, social y humana sobre la precariedad, la presión económica y la búsqueda de autonomía en un contexto hostil.