Cospedal: "No somos Ciudadanos. No somos un partido de protagonismos personales, sino de gente"

Actualizado 02/07/2018 23:38:10 CET

ÁVILA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la Presidencia del PP María Dolores de Cospedal ha manifestado en Ávila que, tras el congreso nacional del partido, hay que respaldar al "presidente o presidenta" que se elija por los militantes del partido y trabajar "a degüello" para ganar las próximas elecciones.

En un acto con militantes y cargos públicos del PP de Ávila, ha dicho que "el día 22" hay que "salir a degüello a ganar elecciones".

"Para eso, necesitamos que el partido esté fuerte, sólido y unido y que no se abran heridas que no se puedan cerrar", ha pedido a los militantes.

También les ha llamado a defender la unidad del partido y la de España, y ha instado a "aprender de los errores".

"Necesitamos que esa renovación no sea sólo cambiar una cara por otra", ha dicho, para asegurar que la renovación es "la aspiración de estar mejorando constantemente".

Además, ha dicho que la renovación no es "transformarse en un partido" que no es el PP, por lo que ha manifestado que ella no quiere ser "de un partido que se quiera parecer a otro".

"Nosotros no somos Ciudadanos. No somos un partido de protagonismos personales, sino de gente", ha añadido, para negar que el PP "se tenga que fusionar con ningún partido para ser el referente del centro-derecha".