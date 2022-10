Crialese se zambulle con 'L'Immensità' en el debate sobre la autodeterminación de género en la adolescencia

Luana Giuliani y Penélope Cruz compiten en peso interpretativo en una cinta que aborda también la salud mental y el machismo

VALLADOLID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director italiano Emanuele Crialese (Roma, 1965) se zambulle en el debate abierto sobre la autodeterminación de género en la adolescencia con 'L'Immensità', película que se ha presentado este sábado en la Sección Oficial de la 67 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) y en la que la joven actriz Luana Giuliani y la experimentada Penélope Cruz compiten en peso interpretativo.

La cinta, que llega al festival vallisoletano fuera de concurso, narra la historia de un adolescente transexual en la Italia de los años 70, un drama en el que los momentos de ternura y los guiños musicales brindados por Raffaella Carrà y Patty Pravo --la cara "luminosa y oscura", respectivamente, de una misma moneda, según Crialese-- ponen el contrapunto de color a esta coproducción franco-italiana que, aunque fuera de concurso en la Sección Oficial, opta a la Espiga Arco Iris del festival que reconoce la sensibilidad de las películas hacia el colectivo LGTBIQ+.

Recibida con aplausos en su presentación en Seminci, 'L'Immensità' aborda la autodeterminación de género a través de Andrea (Luana Giuliani), un joven atrapado en el cuerpo de Adriana ante la incomprensión de su padre, Felice (Vincenzo Amato), un adúltero que representa el prototipo de 'pater familias' y todos los vicios del machismo atávico.

Víctima también de su comportamiento, Clara (Penélope Cruz) se convierte en la única aliada, aunque no siempre vista así por ella, de Andrea, quien experimenta el primer amor junto a Sara (Penelope Nieto Conti), otra adolescente que habita en un poblado chavolista próximo al apartamento familiar.

En un ambiente acomodado, pero opresivo, la rebeldía social de Clara, una española afincada en Italia cuyos orígenes se cuelan constantemente en los diálogos originales en italiano, tendrá también su precio para ella, a través de lo cual la cinta explora la realidad sobre la salud mental.

Más allá de su presencia musical, la figura de Raffaela Carrà marca toda la cinta desde que el equipo conociera, en los primeros días de rodaje, la muerte de la artista boloñesa en julio de 2021, según ha explicado el director en la rueda de prensa oficial del festival.

"Grabamos la secuencia de 'Rumore' --uno de los temas más populares de la artista-- en los tres primeros días. Por las mañanas Penélope y yo solíamos charlar mientras se maquillaba y le propuse ir un día a ver a Raffaela, ya que vivía en Roma y Penélope era una gran fan. A mitad de la jornada llegó el productor, que siempre lucía una sonrisa, con la cara muy seria. Le conté la idea del encuentro y me dijo: Raffaela ha muerto hace unas horas", ha detallado Crialese, quien ha añadido que a partir de ese momento Cruz, a quien ha definido como una "médium" y "un poco chamánica", comenzó "a sentir su presencia", no como algo "sobrenatural", sino más bien "en el deseo de todos" de que estuviera. "Fue muy fuerte, así comenzó el rodaje", ha enfatizado el realizador romano.

ARQUETIPO FEMENINO

En cuanto a la elección de Cruz para el papel de Clara, Crialese ha defendido su "feminidad" y a la vez "su espíritu maternal", ideales para el "arquetipo de mujer" que representa el personaje, a lo que se une "una mirada misteriosa" por parte de la actriz española que encandiló al director. "Amo el misterio, no quiero saberlo todo", ha insistido.

Por su parte, Luanda Giuliani debuta en la actuación con este papel de adolescente trans después de que fuera descubierta por el director en una pista de motociclismo donde ella competía. "Corre en moto desde los cuatro años y tiene un espíritu muy competitivo", le ha dedicado el realizador, quien ha subrayado que su modo de trabajar requiere convivir "al menos dos semanas" con los actores antes de iniciar el rodaje, pero "no para leer el guión", sino para "cocinar, comer juntos" y conocerse.

De hecho, ha aclarado que todos los niños que actúan en la cinta --entre los que destacan Patrizio Francioni en el papel de Gino, el hermano de Andrea, y Maria Chiara Goretti como Diana, la hermana pequeña-- "nunca habían leído el guión previamente", más allá de conocer la historia, para que "cada día el diálogo fuera un poco una sorpresa para ellos".

Con esta nueva película tras diez años sin dirigir --una circunstancia sobre la que ha evitado hablar--, Crialese ha buscado contar "en 90 minutos" un relato "un poco divertido, un poco dramático" que busca la veracidad desde el recurso que aporta la ficción. "No soy un amante de la realidad, sino de la verdad", ha precisado.

Con Adriano Celentando uniéndose a la propuesta musical de Carrà y Pravo, completan el elenco Alvia Reale e India Santella. Tras pasar por el Festival de Venecia, este quinto largometraje de Crialese se ha presentado en Seminci antes de su estreno en salas este 28 de octubre, lo que convertirá a España en el segundo en país tras Italia en exhibirla en cines, lista a la que se sumará próximamente Francia y Estados Unidos.

Emanuele Crialese estudió Cine en la Tisch School of the Arts (Universidad de Nueva York) donde se graduó en 1995 tras filmar cortos como 'Heartless' (1994). En 1997 debutó en el largo con 'Once We Were Strangers', seleccionado en Sundance, y un lustro después gana el Gran Premio de la Semana de la Crítica en el Festival de Cannes con 'Respiro', su segundo filme, nominado posteriormente al César y a los Premios del Cine Europeo.

En 2006 dirigió 'Nuovomondo', León de Plata Revelación en el Festival de Venecia, entre otros muchos galardones, y en 2011 regresa al festival con 'Terraferma', que conquistó el Premio Especial del Jurado y el Premio Pasinetti.