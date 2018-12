Cruz Roja se marca como objetivo dar "ilusión" a 1.000 niños de León durante su campaña de recogida de juguetes

Publicado 28/11/2018 11:51:23 CET

LEÓN, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Española se ha marcado como objetivo dar "ilusión" a al menos 1.000 niños en la provincia de León durante su campaña de recogida de juguetes que este miércoles ha sido presentada bajo el lema 'Sus derechos en juego'.

El presidente provincial de Cruz Roja, José Ignacio de Luis Páez, y la coordinadora provincial, Marta Cuesta Martínez, han sido los encargados de presentar esta campaña que se fija el objetivo de llegar a un millar de niños entre 0 y 17 años para intentar superar la cifra de 882 que recibieron juguetes durante el año pasado.

De Luis Páez ha hecho un llamamiento a toda la sociedad leonesa para colaborar en esta campaña que lo que busca son juguetes no bélicos ni sexistas y preferentemente que no tengan pilas porque "los juguetes se entregan a niños de familias desfavorecidas con pocos recursos y posiblemente cuando se queden sin pilas no podrán jugar con ellos".

Para esta recogida de juguetes, Cruz Roja leonesa cuenta de nuevo con el apoyo de la Obra Social de la Caixa que durante el 2017 entregó 250 juguetes y, este año, como novedad han colocado 'árboles de ilusión' en algunas de sus oficinas de León en los que los niños a los que ayuda la institución humanitaria dejan sus cartas de Papa Noel o de los Reyes Magos y los trabajadores o clientes cogen la carta y compran lo que quieren.

Asimismo, tienen la colaboración de otras empresas ubicadas en León como Telemark, E.Leclerc, Toy Planet, Banco Santander o BBVA. Además, el día 8 de diciembre realizarán una recogida solidaria de juguetes en un partido del Abanca Ademar de León.

Cuesta Martínez ha destacado que los juguetes que más necesitan son para niños de 0 a 2 años, así como para los más mayores. De la misma forma, ha apuntado que esta campaña no solo la realizan durante la Navidad, sino que la extienden durante todo el año para que cuando los niños con lo que trabajar puedan tener también un regalo durante el día de su cumpleaños.

Cruz Roja cuenta en León con 31 voluntarios y la campaña se desarrolla en siete asambleas comarcales de la provincia que están ubicadas en: León, Bembibre, Hospital de Órbigo, Ponferrada, Valencia de Don Juan, Villablino y Villafranca del Bierzo.