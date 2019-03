Crystal Fighters, cabezas de cartel del Sonorama Ribera 2019

Publicado 15/03/2019 11:59:30 CET

VALLADOLID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El festival Sonorama Ribera, que se celebrar en Aranda de Duero (Burgos) entre el 7 y el 11 de agosto, ha anunciado algunos nuevos grupos y solistas que se subirán a los escenarios de su edición XXII, entre los que figuran Crystal Fighters, Tequila, Second, Carolina Durante, entre otros.

La banda inglesa Crystal Fighters será uno de los cabezas de cartel de este año en el que será su único concierto en festivales en España de 2019. Según han informado fuentes de la organización, se trata de una de las bandas más destacadas de los últimos años que "ha aprendido de las tradiciones más antiguas para hacer música que suena a futuro".

Recientemente han vuelto con su nuevo trabajo 'Everything is my family', disco con el que "convertirán el escenario principal de Sonorama Ribera en una pista de baile llena de psicodelia".

Otro de los "grandes nombres" que se suman al cartel de esta edición es Tequila, banda capitaneada por Ariel Rot y Alejo Stivel, que llegará a Aranda con la gira de despedida que pusieron en marcha el año pasado y que pone punto y final a la trayectoria de este grupo.

Los murcianos Second también se subirán al escenario principal para presentar su nuevo trabajo 'Anillos y raíces', "diez temas que se unen al cancionero imbatible que han ido formando tras siete discos y doce años sin parar de girar".