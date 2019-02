Cs cerrará este martes su lista de candidatos a la Presidencia de la Junta en la que no estará Luis Fuentes

Publicado 24/02/2019 14:07:18 CET

VALLADOLID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos cerrará este martes, 26 de febrero, la lista de candidatos a la Presidencia de la Junta que ya tiene una aspirante, el diputado por Valladolid, Francisco Igea, que ha anunciado hoy su intención de presentarse a las primarias del partido.

El plazo aspira a las 20 horas del martes y todos aquellos que quieran optar al cargo podrán hacerlo desde 24 horas antes inscribiéndose en la página web del partido. Una lista en la que no estará el actual portavoz de la formación en las Cortes, Luis Fuentes, según ha apuntado hoy Igea durante la presentación de su candidatura.

"Siempre dije que no me presentaría contra Luis en un proceso de primarias", ha incidido en declaraciones recogidas por Europa Press. "He hablado con él estos días y le he comunicado mi decisión", ha continuado para reconocer que Fuentes le había asegurado que no se presentará.

A esta lista de candidatos, además, se pueden sumar los independientes que reciban el visto bueno de la Ejecutiva nacional que vota hoy vía telemática a partir de las 18.00 horas. En esta lista podría estar incluido el nombre de la expresidenta de las Cortes, Silvia Clemente, si bien desde Cs no hay "ninguna certeza" de que esto sea así, ha apuntado Igea. Para que aparezca, debe ser propuesto por algún integrantes de esa Ejecutiva que conforman 40 miembros.

Los resultados tendrán que ser ratificados mañana por el Consejo General.