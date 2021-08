Cs denuncia las dificultades de las asociaciones pequeñas para obtener subvenciones de la Diputación de León

LEÓN, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en la Diputación de León, Gemma Villarroel, ha denunciado las dificultades en los requisitos y plazos de las convocatorias de subvenciones a asociaciones con fines sociales de la provincia.

En este sentido, ha manifestado la necesidad de "modificar el procedimiento administrativo para estas asociaciones" y ha añadido que la situación actual "es un hecho que incide negativamente en la financiación de proyectos de las más pequeñas".

Villarroel ha explicado que "Ciudadanos ha recibido quejas de asociaciones sociales, sobre todo las que tienen pocos medios económicos y personales, que tienen más dificultad para acceder a las subvenciones de la institución provincial por varios motivos".

Asimismo, ha destacado que "estos inconvenientes hacen que muchas asociaciones desistan de solicitar una ayuda a la Diputación" y ha incidido en las críticas recibidas "sobre los plazos de convocatoria de estas subvenciones sociales que no saldrán hasta mayo".

Por ello, ha pedido por parte de la Diputación "un esfuerzo" para que estas convocatorias se publiquen a principios de año, preferentemente en el mes de enero y "se adjudiquen a más tardar en marzo".

Además, ha advertido de que, de no ser ganadoras de las subvenciones en concurrencia competitiva, estas pequeñas asociaciones "no pueden hacerse cargo de las actividades que desarrollan durante todo el año con el dinero que podrían recibir de la Diputación, con lo cual muchas desisten por el peligro que tienen por no cumplir con los requisitos".

Por último, ha alabado "la gran labor que realizan estas organizaciones sociales en la provincia" y ha reconocido que "quitan mucho trabajo a la administración y cubren un amplio espectro donde no llega la Diputación".