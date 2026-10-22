CSIF alerta de que la prisión de León es un "psiquiátrico penitenciario encubierto" sin atención especializada

Archivo - Centro Penitenciario de León, en Mansilla de las Mulas. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la conversión de la prisión de León, en Mansilla de las Mulas, en un "psiquiátrico penitenciario encubierto", y ha insistido en la "insuficiente, insostenible y deficiente atención sanitaria", donde falta personal facultativo y de especialización psiquiátrica.

Según ha explicado, en una RPT de nueve médicos solo están ocupadas tres plazas, y en fechas próximas se verá reducida a dos, debido a la jubilación de un facultativo. Además, otro se encuentra en estos momentos de baja, por lo que operativo solo queda un médico.

Por otra parte, dos facultativos presentados ahora como "nuevas contrataciones" ya prestan servicio en el centro y acuden en días puntuales y en horario de tarde, de forma que se ignora que las urgencias médicas y las crisis psiquiátricas surgen en cualquier momento. "Por lo tanto, no se refuerza el equipo médico, sino que se reduce", ha apostillado.

El sindicato independiente ha recordado que la población reclusa de Mansilla tiene un perfil cada vez más complejo y marcado por la patología dual (trastorno mental grave asociado a adicciones), lo que agrava la situación.

Según la organización sindical, para garantizar el correcto desarrollo del Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales (Paiem) y ejecutar eficazmente el Programa Puente --fundamental para coordinar la derivación de pacientes a la red de psiquiatría de la Comunidad-- es imprescindible contar con un psiquiatra de la sanidad pública (Sacyl). En este momento solo hay un psiquiatra privado discontinuo que no acude al centro más de tres días al mes. Además, no emite informes, lo que impide, por tanto, cualquier tipo de continuidad asistencial, según ha informado a Europa Press en un comunicado CSIF.

"IMPACTO SERIO EN CADENA"

Esta carencia de personal especialista provoca un "impacto serio en cadena". La enfermería penitenciaria asume una carga "inasumible" y los centros se transforman en "psiquiátricos encubiertos" sin los medios ni la dotación necesarios. "La imposibilidad de atender adecuadamente las crisis in situ obliga a multiplicar las salidas y custodia de traslados hospitalarios, disparando el gasto público y sobrecargando a las plantillas de la Guardia Civil y Policía Nacional", ha apuntado y ha añadido que este incremento de traslados continuados repercute directamente en el Complejo Asistencial Universitario de León (Caule), al tensionar "aún más" los servicios de urgencias y especialidades del hospital de referencia.

CSIF ha lamentado que, a pesar de esta situación, la administración contemple la próxima apertura de dos nuevos módulos, uno de ellos destinado específicamente a internos del programa Paiem. Ante el anuncio, ha advertido de que los funcionarios de Vigilancia Interior (V1) asignados a ese módulo deben recibir formación específica antes de incorporarse al puesto, dada la "extrema delicadeza" que requiere la atención a enfermos mentales en un entorno privativo de libertad.

ESCASEZ DE FUNCIONARIOS DE VIGILANCIA

Para CSIF "no es viable ni seguro" abrir dos nuevos módulos y desarrollar el programa Paiem con semejante déficit de personal sanitario, sin psiquiatra del Sacyl y con escasez de funcionarios de vigilancia.

Ante esta coyuntura, el sindicato ha reiterado la urgencia de crear un psiquiátrico penitenciario en la zona noroeste de España (dado que actualmente solo existen dos en todo el país, en Levante y Andalucía), y ha exigido a Instituciones Penitenciarias la cobertura inmediata de la RPT médica en el centro penitenciario de Mansilla y una formación adecuada para toda la plantilla.