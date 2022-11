CSIF urge a la Junta a eliminar la incompatibilidad de sexenios y carrera profesional

VALLADOLID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CSIF en Castilla y León, Benjamín Castro, ha urgido a la Junta a que cumpla el compromiso de eliminar la incompatibilidad entre los sexenios y la carrera profesional horizontal de todos los docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma, unos 27.800, y ha advertido de que, si no pone fin a este "agravio" comparativo con el resto de los funcionarios de la Administración, el sindicato acudirá a los tribunales y organizará movilizaciones.

"A la Junta se le acaba el tiempo para arreglar el agravio", ha aseverado Castro que ha abogado por aprovechar la negociación de las enmiendas parciales al proyecto de ley de acompañamiento al proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2023 para acabar con una "injusticia" que, según ha rememorado, viene "de atrás" --la ley de 2019-- y situó a los docentes en "franca desigualdad" con el resto de los funcionarios que no tienen que elegir entre cobrar sexenios y carrera profesional.

Castro ha pedido a los grupos parlamentarios que aprovechen el debate mañana, miércoles, en la Comisión de Economía y Hacienda de las enmiendas al articulado para que apoyen la demanda de los docentes en lo que ha considerado la "última oportunidad" para un Gobierno que "ha tenido muchas" y que, en cualquier caso, debe eliminar la incompatibilidad antes de enero, cuando se convocará el grado ordinario.

"¡Basta ya de palabras!, hay que pasar a los hechos", ha reclamado el presidente de CSIF en Castilla y León en sintonía con la responsable autonómica del sector de Educación en el sindicato, Isabel Madruga, para quien ha llegado el momento de modificar la norma y de eliminar la obligación de tener que elegir, lo que ayudaría, además, a acercar las retribuciones de los docentes de Castilla y León a las más cantidades más elevadas que se pagan en otras comunidades autónomas respecto a las que hay una diferencia de unos 600 euros.

"Estamos cansados de buenas palabras, no nos sirven las excusas, ya no sirven más excusas", ha sentenciado Madruga que ha recordado que el PP apoyó en su día instar a la Junta a proponer la modificación de la Ley 7/2019 por la que se establezca un complemento específico de carrera profesional para docentes de enseñanzas no universitarias que, sumando a los sexenios, se equipare al que cobran el resto de empleados públicos de la Administración de la Comunidad.

Los responsables de CSIF han recordado asimismo que el pasado año Vox apoyó la asunción de esta demanda y han reprochado que ninguno de los dos grupos que sustentan a la Junta de Castilla y León hayan recogido ahora la petición del sindicato, que sí han atendido el resto de los grupos, entre ellos el Socialista que sí llevará una enmienda en este sentido. "No estamos hablando de los mismos conceptos no sirve la excusa de que se cobra dos veces por el mismo concepto", ha aclarado además Isabel Madruga ante los argumentos de la Junta de Castilla y León.