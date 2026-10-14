El CTR de Valladolid muestra una 'Fábrica Inversa' como espacio educativo para dar a conocer el trabajo en el reciclaje

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha acompañado este miércoles a los integrantes del Pleno Municipal de la Infancia en una visita al Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) para conocer 'La Fábrica Inversa', en el marco del programa de educación y comunicación ambiental que incorpora a las instalaciones una dimensión educativa y divulgativa.

Durante la visita, el grupo de alumnos de Primaria y Secundaria ha conocido los espacios y recursos destinados a mostrar qué ocurre con los residuos una vez que salen de los hogares, cómo se desarrollan las distintas fases de su tratamiento y qué materiales pueden recuperarse para volver al ciclo productivo.

El CTR plantea la 'Fábrica Inversa' como un espacio "educativo y de sensibilización abierto a la ciudadanía", en el que la actividad de la propia instalación sirve como punto de partida para comprender la gestión de los residuos y reflexionar sobre su relación con los hábitos de consumo y la separación en origen.

El recorrido ha permitido conocer los recursos habilitados para desarrollar estas actividades, entre ellos una pasarela que facilita la observación de las distintas fases del tratamiento de residuos, un aula medioambiental para talleres y sesiones divulgativas y un espacio expositivo dedicado a la economía circular y la gestión sostenible de los residuos.

El programa ha incluido propuestas dirigidas a diferentes públicos. Entre ellas se encuentran 'Misión Residuo Cero', destinada al alumnado de Educación Primaria y Secundaria, y 'Escuela Circular', orientada a estudiantes de Formación Profesional.

Asimismo, el CTR ha ofrecido visitas adaptadas a centros educativos, asociaciones, entidades y otros colectivos interesados en conocer de primera mano el funcionamiento de las instalaciones.

La iniciativa aborda también las limitaciones del tratamiento y la recuperación de materiales, así como la importancia de separar correctamente los residuos desde su origen.

De este modo, las visitas permiten relacionar los procesos que se desarrollan en la planta con las decisiones cotidianas de consumo y la generación de residuos.

El CTR considera que amplía de esta manera su función como infraestructura para el tratamiento de residuos e incorpora un espacio de aprendizaje, divulgación y sensibilización ambiental dirigido a la población de Valladolid y su provincia.