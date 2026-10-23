Cuatro centros de Valladolid y Palencia, elegidos Escuelas Mentoras del PE, trabajan este curso en dar a conocer Europa

VALLADOLID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro centros de Castilla y León serán este curso 2026-2027 Escuelas Mentoras del Parlamento Europeo, tras ser elegidos por la Oficina del Parlamento Europeo en España, por lo que supone un reconocimiento a la trayectoria de estos centros en la difusión de los valores europeos.

A estos cuatro centros, el IES Virgen de la Calle de Palencia; IES Recesvinto, de Venta de Baños; IESO Canal de Castilla, de Villamuriel de Cerrato; y el Colegio Sagrado Corazón-Corazonistas, de Valladolid, se les encomienda una nueva tarea como es la de compartir su experiencia y ayudar a otros centros educativos a desarrollar el programa.

Para ejercer esta labor, estos cuatro colegios deberá orientar a los equipos docentes, asesorarlos en la puesta en marcha de las actividades y acompañarlos a partir de la experiencia adquirida. Además, asumirá un papel de liderazgo territorial, y promovarán iniciativas europeístas y actividades conjuntas con otros centros de la Comunidad además de celebrar el 9 de mayo el Día de Europa.

El nuevo curso abre así una etapa de colaboración entre centros de Palencia y Valladolid, con un objetivo común: que Europa se conozca no solo a través de los libros, sino también mediante experiencias que permitan al alumnado comprender cómo funcionan sus instituciones y qué papel puede desempeñar como ciudadano europeo.