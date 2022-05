Cultura creará en Burgos un Centro de los Orígenes del Español

Recuperará el Premio de la Crítica de CyL y celebrará un gran congreso de la literatura española mundial

VALLADOLID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte creará en Burgos un Centro de los Orígenes del Español para investigar sus orígenes y legado histórico, dentro de una política que, en la legislatura que arranca, estará dedicada la impulso del estudio y divulgación de esta lengua.

Este Centro de los Orígenes del Español (COE) estará orientado a la promoción de Valpuesta, Oña o Cardeña, Silos o Covarrubias, incorporándolo plenamente a las redes digitales europeas, según ha defendido el consejero, Gonzalo Santonja, durante la presentación de las líneas maestras de su departamento ante la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte de las Cortes, en la que ha comparecido este viernes.

Tras detallar los orígenes de la lengua castellana e ilustrar sus palabras con algunos de los documentos que acreditan dicho origen, el consejero ha resaltado "la importancia de tomar medidas" que sirvan para estudiar y divulgar el español a través de dos equipos integrados por especialistas de las cuatro universidades públicas de la Comunidad, que trabajarán conjuntamente por unificar, investigar y socializar el conocimiento del castellano.

Dichos equipos girarán en torno a dos ámbitos. Por un lado, 'Primeras palabras', dedicado a la lengua y escritura en León y Castilla durante su primer periodo, y por otro, 'Fueros y cartas pueblas de Castilla y León: en el origen del derecho, las libertades y el municipalismo', con el que se tratará de localizar, transcribir y editar los testimonios forales del castellanoleonés en la época medieval.

Asimismo, se pondrá en marcha una página web con documentos que acreditan los orígenes del castellano en su versión genuina y trasladados al español actual.

En su apuesta por el español y por el papel de Castilla y León como "tierra de tradición y vanguardia", Santonja ha explicado que la Consejería dedicará una línea de estudio especifica de divulgación y recuperación de las publicaciones que muestren "el brillo de la vanguardia" en la Comunidad durante la conocida Edad de Plata de las letras españolas, entre finales del siglo XIX y comienzos del XX.

COMBATIR EL TÓPICO DE LA ANTIMODERNIDAD

Así, ha subrayado el consejero, "salvo ceguera voluntaria se acabará con el tópico", a su juicio "tan injusto", de la "antimodernidad de esta tierra", idea que ha reforzado con las palabras del escritor zamorano Juan Manuel de Prada, quien en el discurso de recepción del Premio Castilla y León de las Letras el pasado mes de abril aludía al apelativo de "tradicionales" usado por "los adanistas" para "denigrar a castellanos y leoneses".

Asimismo, el consejero ha anunciado la celebración de un gran congreso de la literatura española mundial, con sede en las cuatro universidades públicas de la Comunidad, en donde cada una acogerá un género literario: narrativa, poesía, teatro y ensayo, el cual será organizado por la Dirección General de Políticas Culturales. Según ha explicado, actualmente se está empezando a considerar los respectivos comités científicos para su celebración.

Igualmente, Santonja ha anunciado que reforzará su apoyo a las industrias culturales, favoreciendo su crecimiento y su internacionalización e impulsará la gestión de sus centros culturales, tanto archivos, bibliotecas, centros museísticos, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, como la Red de teatros y Circuitos escénicos, o el Instituto Castellano y Leones de la Lengua, a través de programas didácticos orientados a la creación de nuevos públicos.

En consecuencia, ha anunciado el apoyo a sectores culturales como el editorial, el de las artes escénicas, las librerías o el audiovisual, y ecuperará el Premio de la Crítica de Castilla y León.

Por otra parte, la Consejería apostará por promocionar la lengua española por Europa, destacando la necesidad de estar en INTELE, una red estratégica para la participación oficial de España en las infraestructuras europeas CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) y DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities).

"Nuestra forma de entender las políticas culturales se asienta sobre la premisa de que la literatura, el teatro, la música y las distintas manifestaciones artísticas constituyen elementos vertebradores de Castilla y León y estamos convencidos de que son herramientas claves para la cohesión territorial", ha concluido su intervención el consejero.