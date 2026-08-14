CyL amplía la flexibilización de 'zonas de no cosechado de cereal' acogidas a biodiversidad

VALLADOLID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha ampliado, a partir de mañana, 15 de agosto, a Burgos, León y Palencia la flexibilización de recolección de superficies declaradas como 'zonas de no cosechado de cereal' acogidas al ecorrégimen de espacios de biodiversidad en tierras de cultivo y cultivos permanentes en la campaña 2026.

En concreto, la presente medida será de aplicación en las comarcas agrarias de Barco de Ávila-Piedrahita y Valle del Tiétar (Ávila); todas las de las provincias de Burgos, León y Palencia; Ciudad Rodrigo y La Sierra (Salamanca); Pinares, Tierras Altas y Valle del Tera, Burgos de Osma, Soria, y Almazán (Soria); Tierra de Campos, Centro y Sureste (Valladolid); y Sanabria, Benavente y los Valles, Aliste y Campos Pan (Zamora).

No obstante, en el caso de aprovechamiento a diente, el ámbito territorial se extiende a la totalidad de las comarcas agrarias de Castilla y León.

Con esta nueva flexibilización, la Consejería continúa avanzando en el compromiso de "devolver la cordura y el sentido común a las políticas agrarias, adaptando la aplicación de la Política Agraria Común a la realidad del campo y teniendo siempre presentes las necesidades de agricultores y ganaderos". "La medida facilita la actividad de las explotaciones, mantiene los objetivos ambientales exigidos por la normativa y refuerza el apoyo al sector en una campaña especialmente compleja", añade en un comunicado remitido a Europa Press.

No obstante, la Consejería ha fijado varias condiciones, entre ellas mantener sobre el terrero, al menos hasta el 1 de septiembre, los cordones de paja resultantes tras la recolección del cereal por lo que no se podrán usar mecanismos picadores de paja. Además, se deberán conservar los cordones de paja en bandas distribuidas por toda la parcela y no se podrá realizar "labor alguna" sobre el terreno antes del 1 de septiembre. Otras de las condiciones son conservar fotografías georreferenciadas de las parcelas agrícolas objeto de recolección que acrediten la existencia de alimento para la avifauna en el suelo.

La Resolución, hasta hoy, era de aplicación en las comarcas agrarias de Arévalo-Madrigal y Ávila, en la provincia de Ávila; Vitigudino, Ledesma, Salamanca, Peñaranda de Bracamonte, Fuente de San Esteban y Alba de Tormes, en Salamanca; Cuéllar, Sepúlveda y Segovia, en la provincia de Segovia; Campo de Gómara y Arcos de Jalón, en Soria; en la comarca Sur, en Valladolid, y en Sayago y Duero Bajo, en la provincia de Zamora, comarcas agrarias al sur del río Duero que han sido "las más afectadas" por las adversas condiciones meteorológicas de la campaña.