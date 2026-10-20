CyL convoca ayudas por 830.000 euros para alumnado de Bachillerato y FP en Castilla y León

VALLADOLID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha convocado ayudas dirigidas al alumnado que curse enseñanzas de Bachillerato, Formación Profesional del sistema educativo y determinadas enseñanzas de régimen especial en centros de Castilla y León para el curso 2026-2027, con un crédito global máximo de 830.000 euros.

Según se recoge en el extracto de la Orden de 15 de octubre de 2026 publicado este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva.

Podrán beneficiarse el propio alumno, si es mayor de edad y acredita independencia económica, o el padre, la madre o el tutor legal cuando cumplan los requisitos generales, académicos y económicos previstos.

En cuanto a las cuantías individuales, se ha fijado una ayuda variable de entre 200 y 450 euros en función de la renta de la unidad familiar, una ayuda fija ligada a la residencia de 1.600 euros y una cuantía fija por excelencia en el rendimiento académico de entre 50 y 125 euros.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto en el BOCYL.

El texto completo de la convocatoria se encuentra disponible en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, así como en la sede electrónica de la Administración autonómica y en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León.