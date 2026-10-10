CyL propone a Andrea Corral Lorenzana y Beatriz Rivera Zapatero a Premios Carrera Dual del Consejo Superior de Deportes

VALLADOLID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la Dirección General de Deportes, ha propuesto a Andrea Corral Lorenzana y Beatriz Rivera Zapatero por sus destacados méritos deportivos y académicos para los Premios Carrera Dual del Consejo Superior de Deportes, en reconocimiento al esfuerzo y la constancia como valores intrínsecos al deporte que trascienden al resto de ámbitos de la vida.

El Consejo Superior de Deportes convocó en 2026 dos categorías de los Premios CSD PROAD-Carrera Dual: Talento Dual-Educación Secundaria y Élite Dual-Enseñanzas Superiores, cuyo objetivo es reconocer los valores asociados a la práctica deportiva y compatibilizar la trayectoria deportiva con la formación académica.

Tras recabar las propuestas de las federaciones deportivas autonómicas y de las universidades de Castilla y León, una comisión integrada por personal de la Dirección General de Deportes ha seleccionado a dos candidatas de la Comunidad.

En la categoría Talento Dual-Educación Secundaria, la propuesta es Andrea Corral Lorenzana, campeona del mundo y de Europa de gimnasia rítmica, que cuenta, además, con un destacado expediente académico en Bachillerato y en la prueba de acceso a la universidad.

Por su parte, en la categoría Élite Dual-Enseñanzas Superiores, la candidata seleccionada es Beatriz Rivera Zapatero, campeona de Liga, Supercopa de España y Copa Ibérica de rugby con su club, así como del Rugby Europe Women's Championship 2026 con la selección española.

A estos logros deportivos se suma un notable expediente académico en el Máster Universitario del Profesorado de Educación Secundaria, que cursa tras finalizar sus estudios de Ingeniería Agrícola.

En la edición de 2025, el Consejo Superior de Deportes concedió el premio en la categoría Élite Dual-Enseñanzas Superiores a la deportista de Castilla y León Marina Muñoz Hernando, en reconocimiento a su expediente académico durante el sexto curso del Grado en Medicina en la Universidad de Valladolid y a sus dos subcampeonatos del mundo de triatlón.

En las próximas semanas, el Consejo Superior de Deportes dará a conocer la resolución de esta edición y determinará quiénes resultan galardonados en las distintas categorías.