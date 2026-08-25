CyL registra 640.636 pensiones en agosto, 1,5% más que en 2025, con una cuantía media de 1.376,28 euros

Archivo - Dos abuelos pasean con su nieta en Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de pensiones contributivas en Castilla y León se situó en 640.636 en el mes de agosto, un 1,5 por ciento más que en el mismo mes de 2025, con una cuantía media de 1.376,28 euros, casi similar a la media nacional que alcanzó los 1.373,4 euros, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

La cuantía media de las pensiones en la Comunidad ha crecido un 4,76 por ciento respecto a julio de 2025, pero es inferior que el aumento de la media nacional que ha subido en un 4,96 ciento.

Por provincias, León encabeza el número de beneficiarios con 141.010 pensionistas (1.372,09 euros), seguida de Valladolid con 126.774 (1.493,74 euros), Burgos con 95.876 (1.475,43 euros) y Salamanca con 84.187 (1.292,86 euros). Completan el listado Zamora con 47.715 personas (1.194,57 euros), Palencia con 44.800 (1.405,11 euros), Ávila con 40.638 (1.220,06 euros), Segovia con 36.449 (1.316,14 euros) y Soria con 23.187 pensionistas (1.338,97 euros).

Por su parte, la variación interanual del número de pensionistas en la Comunidad se ha situado en el 1,05 por ciento. Por provincias, de mayor a menor incremento, Valladolid ha liderado la subida con un 2,11 por ciento, seguida de Segovia (1,65 por ciento), Ávila (1,46 por ciento), Burgos (1,20 por ciento), Salamanca (1,11 por ciento), Palencia (1,07 por ciento), Soria (0,94 por ciento) y León (0,12 por ciento). Por el contrario, Zamora ha sido la única provincia que ha registrado un descenso interanual en el volumen de beneficiarios, con una caída del 0,05 por ciento.

Además, del total de pensiones concedidas en julio en Castilla y León, 18.668 son de orfandad, con una cuantía media de 598,64 euros; 3.896 son familias numerosas que perciben 843,92 euros; 51.634 son por incapacidad permanente por una media de 1.246,69 euros; 419.766 son por jubilación, con una percepción media de 1.570,23 euros, y 146.672 son por viudedad, con una media de 979,95 euros.

Por su parte, las pensiones con complementos a mínimos alcanzan las 141.740 y suponen el 29,2 por ciento del total, porcentaje que sube al 29,2 por ciento en el caso concreto de las mujeres mientras que baja al 15,2 por ciento para los hombres.

La mayor cuantía de pensiones con complementos a mínimos se registra en León, con 26.750, seguida de Salamanca, con 24.235; Valladolid, con 23.289; Zamora, con 16.598; Burgos, con 15.515; Ávila, con 12.807; Palencia, con 9.593, Segovia, con 8.393, y Soria, con 4.560.

Además, se han registrado 102.178 pensiones con complemento de brecha de género con un importe medio mensual de este complemento de 77 euros (76,76 euros en España). Del total de pensiones complementadas, 25.332 son pensionistas con un hijo; 52.306 son beneficiarios con dos hijos; 16.360 lo perciben con tres hijos y 8.180 por cuatro hijos.

Por provincias, la mayor cantidad de pensiones con complemento de brecha de género se ha dado en Valladolid (21.089), seguida de León (20.233), Burgos (15.336), Salamanca (13.881), Zamora (7.562), Palencia (7.286), Ávila (6.800), Segovia (6.305) y Soria (3.686).