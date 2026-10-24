CyL registra seis de las diez temperaturas más bajas, con la mínima en Cuéllar (Segovia) y Sanabria (Zamora) con -3,9°C

Archivo - Un hombre se pone unos guantes, a 9 de diciembre de 2024, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Seis estaciones meteorológicas de Castilla y León han registrado temperaturas mínimas en la mañana de este sábado, 24 de octubre, que se sitúan entre las diez más frías de todo el país, encabezadas por los -3,9 grados que se han medido en Cuéllar (Segovia) y Sanabria (Zamora).

Y según figura en la información sobre las temperaturas de este sábado en la web de la Agencia Española de Meteorología (Aemet), recogidas por Europa Press, tres de las cinco mínimas más bajas del país corresponden a estaciones de la Comunidad.

En concreto, tras Cuéllar y Sanabria figuran las estaciones de Cap de Vaquèira y Port Ainé, en la provincia de LLeida, con -3,5 y -3,2 grados, respectivamente; seguidas de Villardeciervos (Zamora), con -2,7 grados y Cabaña Verónica (Cantabria) y Astún (Cantabria), ambas con -2,4 grados.

En la lista de las diez mínimas más bajas figuran también las estaciones de Villablino (León), con dos grados bajo cero, y las de Lagunas de Somoza --también en la provincia de León-- y Navasfrías (Salamanca), ambas con -1,9 grados.