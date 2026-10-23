CyL termina la semana con las reservas de sangre de los grupos A+, AB- y 0+ en rojo y otros tres en amarillo

Gráfico difundido por Dona Sangre para llamar a las donaciones en Castilla y León - DONA SANGRE

VALLADOLID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) termina la semana con déficit en las reservas de sangre de seis grupos, con A+, AB- y 0+ en rojo, y otros tres (A-, B+ y 0-) en amarillo.

Esto supone un nuevo llamamiento a los ciudadanos para que acudan a donar de forma urgente si pertenecen a los tres grupos en rojo y "en los próximos días" en el caso de ser donantes de los otros tres grupos deficitarios.

Según la información difundida por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación sólo están en verde las reservas de los grupos AB+ y B-.