CyL ve la ausencia de Cataluña como una "falta de consideración y respeto" que, sin embargo, "era de esperar"

Publicado 19/07/2018 18:16:44 CET

VALLADOLID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, considera la ausencia de Cataluña en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este jueves como una "falta de consideración y respeto a lo que es España", aunque ha admitido que en el contexto actual "era de esperar".

"Me lo esperaba de un gobierno de una comunidad española pero que no quiere ser española. Lo raro es que hubiera acudido", ha incidido Del Olmo, para quien Cataluña "está en otras cosas", puesto que si bien "no todos sus ciudadanos" están de acuerdo, su ejecutivo "quiere ser independendiente". "Con todas sus aspiraciones a la independencia era de esperar", ha recalcado la consejera castellanoleonesa a su entrada a la reunión.

Pilar del Olmo ha vuelto a reclamar la puesta en marcha de un nuevo modelo de financiación autonómica que corrija la "infrafinanciación" que, a su juicio, padecen las autonomías por la prestación de servicios básicos como la Sanidad o la Educación y ha pedido al Gobierno de España que no renuncie a ello, ya que "si piensa estar dos años" hasta el final de la legislatura, "tiene tiempo suficiente".

En este sentido, ha recordado que el pasado mes de noviembre el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "apremiaba" a su antecesor, Mariano Rajoy, "a que en un mes estuviera hecha" y ha tildado de "casi una frivolidad" su anuncio a los pocos días de tomar posesión de su cargo de que "iba a paralizar la reforma porque no le daba tiempo".

La consejera ha defendido que dicha reforma resulta "fundamental" para el funcionamiento del estado autonómico y para "el bienestar de los ciudadanos". "No podemos estar más tiempo infrafinanciados, no queremos tener cada día más deuda y pagar más intereses", ha concluido Del Olmo.