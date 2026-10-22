Daniel de la Rosa apela a la "unidad" y a la "responsabilidad" tras la polémica de las listas de Palencia

VALLADOLID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSCyL, Daniel de la Rosa, ha apelado a la "unidad" y a la "responsabilidad" tras la polémica generada en la formación por la modificación de las listas al Congreso y Senado por el partido en Palencia.

El líder socialista, que ha presentado el Encuentro Bilateral entre representantes del PSOE de Castilla y León y Extremadura, ha avanzado que hoy se celebrará la primera reunión del Comité Electoral Autonómico para mantener la movilización de la organización hasta las elecciones, además de reivindicar el resultado obtenido por el PSOE en las últimas autonómicas, cuando superó el 30 por ciento de los votos con Carlos Martínez como candidato.

De la Rosa, por otra parte, ha destacado las tres visitas del presidente del Gobierno y líder nacional del PSOE, Pedro Sánchez, a Castilla y León en precampaña al que ve con "determinación", "fuerza", "ilusión" y "convicción" para volver a ganar y gobernar.

Por último, cuestionado por las reivindicaciones del sector agrario y la tractorada de ámbito nacional convocada para el próximo 28 de octubre, De la Rosa ha defendido la actuación del PSOE en apoyo al campo y ha reclamado a la Junta que "iguale" la financiación comprometida por el Gobierno central.