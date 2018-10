Dastis aboga por los valores democráticos, ser inclusivos y "cumplir las reglas" contra los nacionalismos

Publicado 19/02/2018 10:36:40 CET

SALAMANCA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asustos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, ha manifestado este lunes en Salamanca que hay "dos instrumentos fundamentales" para combatir los movimientos nacionalistas crecientes en distintas partes de Europa, que son "reafirmar valores de la democracia y el estado de derecho", y "ser inclusivos, no fomentar la fragmentación" dentro de un sistema en el que "simplemente hay que cumplir las reglas".

A su llegada a la ciudad de Salamanca, para participar en una reunión de la Unión Demócrata Internacional (IDU), Dastis ha puesto de relieve sobre el primero de los dos instrumentos a los que se ha referido, que los representantes políticos tiene que "reafirmar" valores como la separación de poderes, los derechos fundamentales de los individuos y la protección de las minorías.

En cuanto al segundo, el ministro ha insistido en no promover la "exclusión" de aquellos que piensan diferente y "aceptar al que no piensa como uno", no obstante ha hecho hincapié en que, dentro de este propósito, todos tienen que "cumplir la ley", porque "sin orden jurídico, que todo el mundo tiene que respetar, no hay libertad".

Respecto a la reunión de la IDU con representantes de 80 partidos distintos de centro derecha de 36 países diferentes, que se celebra durante dos días en Salamanca y un tercero en Madrid, Dastis ha manifestado que su intención es dar a conocer cómo está la situación internacional.

Según sus palabras, "el orden liberal internacional está sujeto a algunas amenazas o algunos desafíos" como son el cambio climático, la tensión en el ciberespacio o el terrorismo. Aunque, a pesar de ello, él es "optimista" y la situación "saldrá adelante" con la defensa de un orden internacional "basado en nuestros propios principios y valores", ha aseverado.