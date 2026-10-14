Datagri abre su período de registro con el objetivo de convertir Valladolid en capital europea de digitalización agraria

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino (centro), durante la presentación del foro Datagri 2026 - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El foro Datagri 2026 se celebrará del 18 al 19 de noviembre en Valladolid y prevé reunir a más de 1.500 profesionales, más de 80 ponentes y expertos y 50 partners tecnológicos de más de 15 países con el objetivo de convertir a la capital vallisoletana en capital europea de la digitalización agraria a través de una visión estratégica y soluciones prácticas, con espacios especializados en cultivos y ganadería, exposición tecnológica y demostraciones en campo en condiciones reales.

Bajo el lema 'Liderar el agro de la próxima década', el foro conectará a agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas, startups, investigadores e instituciones para acelerar la innovación en toda la cadena agroalimentaria.

La presentación del evento ha tenido lugar este miércoles en una rueda de prensa en la que ha participado el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino; el presidente de Datagri, José Luis Miguel de Diego, así como representantes del Ministerio de Agricultura, del Itacyl y de las organizaciones agrarias.

Durante su intervención, el consejero del ramo ha defendido que la innovación y la digitalización del sector agrario deben estar orientadas a mejorar la rentabilidad de las explotaciones y responder a las necesidades reales de agricultores y ganaderos.

Por ello, ha apostado por convertir este encuentro en un foro de trabajo práctico que permita trasladar los avances tecnológicos al campo, al tiempo que ha subrayado que la rentabilidad debe ser el eje de las actuaciones de su Departamento, ya que sin ella resulta difícil incorporar nuevas herramientas tecnológicas a las explotaciones.

En este sentido, ha reclamado que la innovación y la investigación "no se queden en papel mojado o proyectos", sino que se traduzcan en soluciones aplicables y accesibles para los profesionales del sector, en un contexto marcado por el incremento de los costes de producción y las dificultades para obtener una remuneración adecuada por los productos agrarios.

El consejero ha explicado que la Junta quiere que las organizaciones agrarias, los colegios profesionales y las universidades tengan un papel relevante en las mesas de trabajo de Datagri, junto con los representantes empresariales.

Por otro lado, ha defendido la libertad de los agricultores para decidir qué herramientas digitales utilizan y ha reiterado la oposición de la Consejería a la implantación obligatoria del cuaderno digital de explotación.

En relación con este punto, ha señalado que la innovación debe facilitar la actividad agraria, en lugar de añadir dificultades, y ha abogado por abordar en el congreso los problemas específicos de los distintos subsectores.

PLATAFORMA DE REFERENCIA

Durante las jornadas del foro, agricultores, ganaderos, cooperativas, industrias, empresas tecnológicas, startups, universidades e instituciones se darán cita con el objetivo compartido de acercar soluciones reales que permitan producir mejor, reducir costes, tomar decisiones más precisas y ganar competitividad.

La plataforma de referencia que conecta a toda la cadena de valor agroalimentaria refuerza este año su orientación práctica, puesto que más allá de analizar los desafíos del sector, Datagri mostrará las tecnologías y herramientas que ya transforman las explotaciones agro-ganaderas y empresas: inteligencia artificial, gestión de datos, drones, sensores, agricultura de precisión, automatización y robótica.

El registro ya puede realizarse de forma gratuita en www.Datagri.org, tanto para profesionales interesados en asistir al congreso, los foros especializados y el DemoDay como para empresas y entidades que quieran conocer las oportunidades de participación y exposición en Datagri Next.

Precisamente, el presidente de Datagri ha asegurado que la meta es convertir Valladolid en el centro de la innovación digital agraria y que este sea el mejor Datargi hasta la fecha.

"Y con un objetivo tan importante como esas cifras: atraer a más agricultores y ganaderos. Hoy representan en torno al 15 por ciento de nuestros asistentes, y queremos que esta sea la edición con mayor presencia de quienes producen el campo", ha expresado.

CONECTAR EDUCACIÓN, ESTRATEGIA Y TECNOLOGÍA APLICADA

El programa de Datagri 2026 se articula en tres jornadas complementarias, con dos días centrales de actividad profesional, el 18 y 19 de noviembre.

El 17 de noviembre, día previo al ámbito profesional, Datagri Educa, acercará la tecnología agroalimentaria a escolares mediante actividades didácticas impulsadas con la colaboración del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), como experiencias de fotogrametría y modelos tridimensionales, vehículos autónomos o reconocimiento inteligente de plagas.

El 18 de noviembre, la Feria de Valladolid acogerá Datagri Summit, una mañana de conversaciones de alto nivel sobre el futuro del agro europeo, geopolítica, competitividad, inteligencia de mercados, liderazgo empresarial y dirección de empresas basada en datos.

El Summit dedicará también espacios al talento digital, las nuevas generaciones, el emprendimiento, la inversión y la transferencia inversión y la transferencia de conocimiento entre universidades y empresas, con la mirada puesta en las decisiones necesarias para competir en 2035.

Una de las novedades de esta edición es la mayor territorialidad e integración del conjunto de la cadena agroalimentaria, desde las explotaciones y cooperativas hasta las industrias transformadoras, la comercialización y la distribución, un ámbito en que destaca la implicación de Vitartis, asociación de la industria alimentaria de Castilla y León, que colabora en la configuración y moderación de una mesa dedicada a la nueva cadena agroalimentaria.

La tarde del 18 de noviembre estará dedicada a dos grandes espacios especializados: Datagri Cultivos y Datagri Ganadería, orientados a mostrar aplicaciones concretas y experiencias de innovación.

El Foro Cultivos abordará cómo convertir los datos en rentabilidad mediante drones, sensórica, mapas digitales de suelos, fertilización de precisión, inteligencia artificial y nuevas tecnologías de gestión agrícola, mientras que, por su parte, el Foro Ganadería analizará cómo la digitalización puede mejorar la eficiencia productiva, el bienestar animal, la bioseguridad y la toma de decisiones.

Paralelamente al programa congresual, Datagri Next convertirá la zona expositiva de Feria de Valladolid en un espacio de encuentro entre empresas, startups AgTech, centros tecnológicos, universidades, proveedores de soluciones y profesionales de toda la cadena agroalimentaria, con el objetivo transformar el conocimiento en conexiones, proyectos y oportunidades de negocio.

El 19 de noviembre, la finca Zamadueñas del Itacyl será el escenario del Datagri DemoDay, una jornada orientada a conocer de primera mano tecnologías funcionando en condiciones reales con un programa que combinará demostraciones en campo, talleres, sesiones formativas, experiencias digitales, pitches de soluciones tecnológicas y rutas guiadas para agricultores.

Entre las iniciativas programadas destacan aplicaciones de drones a la agricultura y ganadería, sensórica, agricultura de precisión, geolocalización, automatización y herramientas de apoyo a la toma de decisiones.