Deepa Mehta presidirá el Jurado Internacional de la 66 edición

Su último largometraje Funny Boy clausurará, fuera de competición, la próxima edición del festival

VALLADOLID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora, guionista y productora india Deepa Mehta será la presidenta del Jurado Internacional de la Semana Internacional de Cine de Valladolid que celebrará su 66ª edición del 23 al 30 de octubre.

Considerada una de las cineastas contemporáneas más importantes de Canadá, ha estado vinculada a Seminci desde sus inicios en los años 90 cuando presentó su primer largometraje, Sam y yo, al que han seguido otros títulos de su filmografía.

Deepa Mehta nació en Amritsar (India) en 1950. Se licenció en Filosofía por la Universidad de Nueva Delhi y comenzó su carrera en el cine escribiendo guiones de películas para niños y realizando documentales antes de emigrar a Toronto (Canadá) junto con su hermano Dilip, fotógrafo y documentalista.

Allí fundaron la compañía Sunrise Films, con la que producen películas documentales y trabajos para televisión. En 1974, realizó su primer documental canadiense, At 99: A Portrait of Louise Tandy Murch.

En 1988 dirigió, junto a Norma Bailey y Daniéle J. Suissa, el largometraje Martha, Ruth & Edie. Con su primer trabajo en solitario, Sam y yo, consiguió una Mención Especial del Jurado de la Cámara de Oro del Festival de Cannes y participó en la 36ª edición de Seminci en la sección Punto de Encuentro.

A principios de los 90 dirigió varios episodios de la serie de televisión producida por George Lucas 'Las aventuras del joven Indiana Jones', y en 1994 logró gran repercusión internacional gracias a Freda y Camilla, largometraje protagonizado por Jessica Tandy y Bridget Fonda, con el que también participó en la 39ª edición del festival.

Fundó Hamilton-Mehta Producciones con su esposo, el productor David Hamilton en 1996. Ese mismo año comenzó con Fuego su laureada trilogía inspirada en los elementos de la naturaleza, que continuó en 1998 con Tierra y prosiguió con Agua, nominada al Oscar a la Mejor Película Internacional en 2007 y proyectada en la 50ª edición de Seminci logrando el Premio de la Juventud.

En 2002 escribió y dirigió la comedia Bollywood/Hollywood que fue un gran éxito de público en Canadá.

Mehta realizó varias películas ambientadas en Canadá como The Republic of Love (2003), el documental Let's Talk about it (2006), sobre la violencia doméstica en las familias inmigrantes de Toronto, y Heaven on Earth (2008), con los matrimonios concertados como argumento.

En 2012 rodó Hijos de la medianoche, basada en la novela de Salman Rushdie con quien colabora en la escritura del guion y que fue presentada en la Sección oficial de Seminci logrando el premio a la Mejor Dirección de Fotografía. También participó en las ediciones de los años 2015 con Beeba Boys y 2016 con Anatomía de la violencia.

Su último largometraje, Funny Boy, ha sido elegido para clausurar, fuera de concurso, la próxima edición de Seminci. Una adaptación de la novela del mismo nombre del canadiense Shyam Selvadurai ambientada en Sri Lanka que muestra la historia de Arjie Chelvaratnam, un joven tamil que busca su propia identidad y sexualidad frente a una familia incapaz de contravenir las normas sociales y en medio del conflicto que existe en el país entre la minoría tamil y la mayoría cingalesa en los años setenta y ochenta.