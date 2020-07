Denunciados 13 jóvenes por hacer 'botellón' en Valladolid, 11 de ellos por no llevar mascarilla

VALLADOLID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Valladolid ha denunciado en la madrugada de este viernes a 13 jóvenes por consumir alcohol en la vía pública en el parque de Las Norias y, además, once de ellos han sido sancionados por no llevar mascarilla cuando no mantenían la distancia mínima de metro y medio entre ellos.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Municipal, en torno a las 2.05 horas de este viernes una patrulla observó a un grupo de jóvenes que hacía 'botellón' en el parque de Las Norias, situado entre el barrio de Las Delicias y la vía del ferrocarril.

Los 13 jóvenes, mayores de edad, fueron identificados y denunciados por consumo de alcohol en la vía pública, mientras que los agentes levantaron actas de infracción a once de ellos por no llevar mascarilla cuando estaban a menos de metro y medio.

Cabe recordar que el parque de Las Norias se encuentra junto al barrio de Las Delicias, en el que reside buena parte de las 22 personas que han dado positivo por coronavirus en el último brote declarado en la ciudad vallisoletana.