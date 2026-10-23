Las denuncias por violencia de género aumentan un 7,6 por ciento en Castilla y León, hasta las 1.660

VALLADOLID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las denuncias por violencia de género contabilizadas en Castilla y León han alcanzado las 1.660 en el segundo trimestre de 2026, lo que representa un incremento del 7,65 por ciento en comparación con las 1.542 registradas en el mismo periodo del año anterior, según los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recogidos por Europa Press. A nivel nacional, las denuncias se han situado en 55.712, un 9,81 por ciento más que entre abril y junio de 2025.

Asimismo, los datos hechos públicos por el órgano de gobierno de los jueces reflejan que el número de mujeres víctimas de violencia de género en la Comunidad ha ascendido a 1.489 en el segundo trimestre, cifra que supone un repunte del 3,12 por ciento con respecto a las 1.444 de un año antes. Por su parte, la tasa de mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres en Castilla y León se ha situado en 12,2, mantenerse significativamente por debajo de la media española, que se ha elevado hasta las 20,0 víctimas por cada 10.000 mujeres.

En lo relativo a la renuncia a la obligación legal de declarar como testigo, un total de 183 víctimas en Castilla y León se han acogido a la dispensa prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un aumento del 24,49 por ciento respecto a las 147 del segundo trimestre de 2025. A escala nacional, los casos de víctimas que han declinado declarar contra su agresor han sumado 5.732, un 3,30 por ciento más que en el mismo ejercicio del año precedente.

Por lo que respecta a las órdenes de protección y medidas de seguridad, las Secciones de Violencia sobre la Mujer de la región han incoado 499 solicitudes entre abril y junio, un 4,83 por ciento más que un año antes, de las cuales se han acordado 369 (un 10,48 por ciento más) y se han denegado 129. En el conjunto del Estado, el número de órdenes de protección y medidas solicitadas en estas secciones especializadas ha sido de 10.380, lo que se traduce en un descenso del 1,96 por ciento con respecto al segundo trimestre del pasado año.

Finalmente, las Secciones de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia en la Comunidad han resuelto procedimientos penales con la emisión de sentencias condenatorias en el 88,94 por ciento de los casos enjuiciados. Por su parte, el conjunto de los órganos jurisdiccionales españoles competentes en esta materia ha dictado un total de 16.553 sentencias en el segundo trimestre de 2026, de las que 13.676 han sido condenatorias, situando el porcentaje de condenas nacional en el 82,62 por ciento.