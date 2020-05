Díaz Villarig pedirá explicaciones a Casado sobre "tentaciones" de sustituir en algunas funciones a los médicos

Enviará una carta a la consejera en los próximos días y recuerda que e médico es "insustituible"

VALLADOLID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León (CCOMCyL), José Luis Díaz Villarig, enviará en los próximos días una carta a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, para pedir explicaciones sobre las "tentaciones" de sustituir en algunas funciones a los médicos.

Díaz Villarig ha advertido de que aunque es un tema recurrente desde hace tiempo hay "tentaciones" actualmente "se les está ocurriendo" y ha recordado que el médico es "insustituible" y es el único que puede hacer las funciones de diagnóstico y tratamiento.

"No se puede sustituir por nadie, el médico es médico, y sus funciones no las puede hacer absolutamente nadie, si alguien quiere hacer las funciones del médico tiene que hacerse médico y las de otros profesionales son las funciones de otros profesionales", ha afirmado en declaraciones a Europa Press Díaz Villarig, quien considera que es una cuestión "muy importante" y así se lo van a transmitir a la titular de Sanidad.

El presidente del Consejo de Colegios de Médicos ha advertido de que además esto sería "negativo" para el paciente, al que se dirige la asistencia, y ha aclarado que no es una cuestión de corporativismo, sino por el bien de los pacientes, que cuando están enfermos van a ver al médico pero cuando son otras las circunstancias van a ver a otros profesionales.

Díaz Villarig ha asegurado que estas "tentaciones" las ha tenido siempre la Administración, también el Ministerio, y aunque no ha querido adelantar concretamente qué situaciones se están dando sí ha asegurado que "últimamente está ocurriendo" y por ello "en los próximos días, muy, muy en los próximos días" girará esta carta a la consejera.

"No vamos a permitir que nadie lo haga", ha avisado, tras lo que ha recordado que ya se habló de que otros profesionales pudieran realizar funciones que correspondían a los médicos cuando se abordó todo lo relacionado con los consultorios locales y la reestructuración de la sanidad rural en Castilla y León.

ACTUAR EN FUNCIÓN DE LA RESPUESTA

Así, primero van a preguntar y, en función de la contestación, se tomarán las medidas "pertinentes", ha señalado Díaz Villarig, quien ha reconocido que la consejera, que además entenderá esta cuestión dada su condición de médico, ha dicho en varias ocasiones que nunca estas funciones las realizarían otros profesionales.

"Pero vamos a ver que los hechos sean exactamente igual y, cuando la pregunta se conteste, ya lo veremos, y si las acciones son diferentes a lo que se contesta ya veremos lo que tenemos que hacer", ha aseverado.

En otras ocasiones, ha explicado, se ha hablado por ejemplo de que algunas funciones las hicieran farmacéuticos o enfermeras como cuestiones relacionadas con prescripciones, ciertos diagnósticos o tratamientos. "Esa tentación no se olvida y siguen por algunos caminos y van a intentar hacerlo", ha reiterado.

"Que lo tengan claro que desde luego al médico no le pueden sustituir y no lo vamos a permitir, pero no por ellos, sino por el bien de los ciudadanos, el único que tiene capacidad cien por cien del diagnóstico y el tratamiento es el médico y las demás profesiones tienen sus funciones y nadie se va a meter en ellas", ha explicado.

Además, ha agregado que como Colegio de Médicos y corporación de derecho público que es tienen entre sus obligaciones la defensa de los ciudadanos, quieren lo mejor para ellos y "lo mejor cuando hay enfermedad es insustituible".

Por ello, también ha dejado abierta la posibilidad de llevar a cabo una campaña de difusión sobre este tema y las funciones de estos profesionales. "Es sota, caballo y rey, diagnosticar y tratar no puede tratar por ley más que el médico, puedes andar con rolletes por un camino y por otro pero hay tentaciones reales de hacer cosas", ha reiterado.

Gráficamente ha señalado que para ciertos tratamientos o cuidados no iría al médico porque hay otros profesionales como ejemplo los fisioterapeutas, que atenderían una contractura y no sería necesario ir al traumatólogo, y todos ellos están compaginados, ya que hay muchas profesiones intermedias. Siguiendo con este ejemplo ha apuntado que hay naciones en las que no existe la rehabilitación y, sin embargo, en España intervienen desde el traumatólogo hasta un rehabilitador y un fisioterapeuta, por ejemplo.