Diez conventos de Valladolid, León y Salamanca ofrecen sus dulces este fin de semana en Las Angustias

La concejal de Turismo, Eventos y Marca de Ciudad, Blanca Jiménez, compra dulces en la feria Dulces Conventos en presencia del alcalde de Valladolid y representantes de la Cofradía de las Angustias. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Pasos de la Cofradía de las Angustias de Valladolid acoge este fin de semana, entre este viernes y el domingo, día 25, la feria Dulces Conventos, que reúnen productos dulces y también salados elaborados por monjas de diez monasterios de las provincias de Valladolid, León y Salamanca.

Este evento que se ha convertido ya en habitual en el otoño en Valladolid ha sido presentado este viernes por el alcalde antiguo de la Cofradía de la Virgen de las Angustias, Diego Pazos; que ha estado acompañado por el delegado de Vida Contemplativa del Arzobispado de Valladolid, Fray Antonio Benéitez.

Los ocho conventos procedentes de Valladolid capital, municipios vallisoletanos como Viana de Cega, Medina del Campo, Cigales y Tordesillas; además de León y Cantalapiedra (Salamanca) ofrecen los productos elaborados por sus comunidades monásticas para que los vallisoletanos o los visitantes que llegan a la ciudad este fin de semana en el que, por ejemplo, comienza la Seminci puedan disfrutar de ellos o hacer acopio de dulces típicos de la Navidad.

Diego Pazos ha destacado la importancia de la feria en la ciudad y sobre todo para la obra de caridad, porque ha apuntado que para algunos de los conventos participantes, la recaudación que obtienen este fin de semana supone hasta el 25 por ciento de sus ventas anuales.

Por este motivo, ha señalado, la Cofradía ha afrontado los "quebraderos de cabeza" que le ha dado este año la organización del evento, ya que la iglesia de Las Angustias se encuentra en obras para la reforma de los tejados y las cubiertas, lo que reduce el espacio disponible en la sala de Pasos que acoge los puestos de venta.

De hecho, ha subrayado, se ha podido incorporar a un nuevo convento participante, procedente de Salamanca.

Por su parte, el delegado de Vida Contemplativa ha destacado que todos estas comunidades son "monasterios vivos" que tienen una vida centrada "que mira a Dios" pero que también "mira al mundo y transforma la materia en esta maravilla de dulces monásticos" que "endulzan el paladar" y agradan a quienes los prueban.

Por su parte, el alcalde de Valladolid ha subrayado que las monjas muestran la expresión de "su buen hacer y su buen orar", por lo que las ha felicitado en primer lugar, así como a la Cofradía de Las Angustias que "año tras año" permite que se produzca este evento en el que ha animado a participar a todos los vallisoletanos.

Los monasterios participantes son los de Santa Isabel de Hungría, San Joaquín y Santa Ana y de la Purísima Concepción de Valladolid capital; el del Corazón de Jesús y San José de Viana de Cega; el del Sagrado Corazón de Cigales; Santa Clara de Tordesillas; Santa María Magdalena y Santa Clara de Medina del Campo; Nuestra Señora de Belén de León y del Sagrado Corazón de Cantalapiedra (Salamanca).

Al ser comunidades de clausura las religiosas no podrán estar al frente de los diferentes puestos, por lo que los puestos son regentados por voluntarios de la Cofradía y por religiosas de vida activa.

El horario de apertura de Dulces Conventos es durante este viernes, sábado y domingo de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.