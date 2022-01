La Diócesis de Osma-Soria creará rutas turísticas para dar a conocer el Patrimonio, la primera de ellas en la capital

SORIA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Osma-Soria creará rutas turísticas para dar a conocer el Patrimonio, con un proyecto piloto que comenzará en la capital, previsiblemente en Semana Santa, y que se extenderá por toda la provincia.

El Obispo de Osma-Soria, Abilio Martínez Varea, acompañado por el vicario general, Gabriel-Ángel Rodríguez Millán, y por el delegado de Patrimonio, José Sala, han mantenido un encuentro con los medios de comunicación coincidiendo con la festividad de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas.

En relación a las visitas turísticas, Rodríguez Millán ha detallado que la primera experiencia piloto será en Soria capital con la visita de cuatro iglesias: Virgen del Espino, San Juan, La Mayor y Santo Domingo, con un sistema de audioguía.

Las rutas se irán ampliando con una segunda visita a la Concatedral de San Pedro y San Saturio con la posibilidad de visitar los Arcos de San Juan de Duero.

En cuanto a la provincia, todavía por definir, se realizarán rutas por la zona de El Burgo de Osma-San Esteban de Gormaz y Ucero, la localidad de Ágreda, Medinaceli y Almazán, la zona de Tierras Altas y finalmente la comarca de Pinares.

FONDOS DIOCESANOS DE SOLIDARIDAD

Martínez Varea ha anunciado que este año el Obispado va a volver a dar 55.000 euros de forma extraordinaria para los afectados por la pandemia, dirigido la mitad de ello al Fondo Diocesano de Solidaridad.

"Escucho que los negocios familiares y de autónomos se están resintiendo por lo que es necesario", ha manifestado el Obispo de Osma Soria.

Las convocatorias pasadas estudiaron 149 solicitudes de las que se concedieron 121 (91 en la capital y 30 en la provincia), con 110.000 euros entregados, una media de 900 euros por ayuda, a 29 actividades distintas, principalmente la hostelería y pequeños negocios.

Asimismo, la otra mitad de los 55.000 euros con carácter extraordinario se destinarán a Cáritas Diocesana.

LAICOS CON ATENCIÓN PASTORAL

En cuanto a los sacerdotes, el Obispo de Osma Soria ha señalado que "gracias a que los párrocos no se jubilan se mantiene cierta presencia en los pueblos ya que con más de 80 años no se van" aunque ha reconocido que las "previsiones diez quince años no son halagüeñas" ya que "se hacen mayores y apenas vienen jóvenes".

En este sentido, ha instado a que la atención pastoral no se preste solo por religiosos sino también por laicos que puedan "también ayudar a nivel de visitas a enfermos o preparar comuniones" por lo que es una manera de organizar el funcionamiento de la Diócesis de cara al futuro "ante la falta de vocaciones al sacerdocio, un mal de toda Europa".

En la actualidad hay tres seminaristas en el Seminario Mayor (Burgos) y seis en el Menor (El Burgo de Osma).

EDADES DEL HOMBRE

Martínez Varea ha mostrado su deseo de que las Edades del Hombre vuelvan a la provincia, aunque ha reconocido que, al ser una cita bianual, "ahora hay muchas más sedes a la espera", aunque la Diócesis de Osma-Soria "estará a la fila".

El Obispo de Osma Soria ha abordado otros temas como la Semana Santa, que en la actualidad "se está preparando por parte de las cofradías como si se realizara presencial".

Martínez Varea ha querido felicitar a los periodistas en el día de su patrón, una profesión que "ha cambiado".

"Con las redes se da mucha información si bien el espíritu de Dan Francisco que defendía la libertad y justicia es válido para todos", ha manifestado.