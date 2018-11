La Diputación de Ávila reúne a artistas abulenses y un libro de autor en las exposiciones del Torreón de los Guzmanes

Publicado 06/11/2018 17:04:48 CET

ÁVILA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ávila reúne a varios artistas abulenses o relacionados con la provincia en las exposiciones que han abierto sus puertas en dos espacios del Torreón de los Guzmanes, sede de la Institución provincial, y que podrán verse durante todo el mes de noviembre.

El diputado responsable de Cultura, Patrimonio, Juventud y Deporte, Eduardo Duque, ha inaugurado las muestras que se han instalado en el patio del torreón y en la sala central de exposiciones, con el objetivo de difundir la obra que realizan quienes, de forma autodidacta, en la mayoría de las ocasiones, se adentran en el mundo de la pintura, la escultura, el dibujo, el pirograbado o la fotografía.

La exposición de Artistas Abulenses, hasta el 30 de noviembre, muestra una selección de obras realizadas por Jacinto García Martín (pintura), Blanca Martín Jiménez (fotografía), Manuel García Abad (relieves), José Luis Rodríguez Díez (pintura y dibujo), Alfonso de Blas Pérez (pirograbado) y Diego del Pozo (pintura).

Natural de El Espinar (Segovia), con residencia en Ávila, y con una metodología puramente autodidacta, Jacinto García ha ido perfeccionando la técnica del óleo en su obra, de modo que hace tres años realizó su primera exposición.

Desde La Torre y diseñadora de moda de profesión, Blanca Martín siempre ha sido aficionada a la fotografía, aunque es la primera vez que se ha atrevido a mostrar su obra, realizada basándose sobre las composiciones que, con una estética muy depurada, ha ido realizando estos años.

Por su parte, Manuel García, natural de Mirueña de los Infanzones, acerca al público las creaciones nacidas de su afición favorita, la talla en madera, que le ha llevado a recrear fachadas de edificios, especialmente del mundo rural y de su tierra.

El trabajo en un taller de ebanistería llevó a José Luis Rodríguez Díez, de Peguerinos, a interesarse por la escultura y el dibujo, que ha ido perfeccionando de forma autodidacta, al igual que el abulense Alfonso de Blas, que comenzó a interesarse por el pirograbado hace unos años y ahora realiza su primera exposición.

El también abulense Diego del Pozo, el más joven de los autores que, en esta ocasión, exponen en el Torreón de los Guzmanes, cursó Bellas Artes en Salamanca y ha trabajado como ilustrador de cómics y participado en varias exposiciones colectivas, además de haber colaborado con algunos de los mejores artistas gráficos de España.

Junto a los autores que exponen sus obras en el patio del Torreón de los Guzmanes, la Diputación de Ávila también ha inaugurado una exposición de grabados y libro de autor de Jorge Perellón, dedicada al Romancero gitano, de Federico García Lorca.

Primer premio del Ministerio de Cultura de España al libro mejor editado en 2017 en la categoría de Bibliofilia, este libro de autor aparece ilustrado con grabados calcográficos a color y dibujos de Jorge Perellón, quien realiza una interpretación de una obra "rica en matices", tal como ha explicado el autor.

Así, los más importantes romances de Lorca se complementan con una docena de grabados calcográficos realizados a doble plancha con las técnicas del aguafuerte y aguatinta, estampados a color.

La obra, que en la actualidad recorre, de la mano del Ministerio de Cultura, algunas de las ferias de libros más destacadas del mundo, recala en Ávila antes de continuar su viaje, que concluirá en 2019 en Leipzig, donde competirá con los mejores libros editados en otros países por el galardón al mejor libro editado en el mundo, en el Best Book Design from all over the World, certamen que se celebra anualmente en esta ciudad alemana.