La Diputación de León amplía a 62 municipios más las ayudas para elaborar censos de instalaciones con amianto

Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León. - EUROPA PRESS

LEÓN, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León amplía a 62 municipios más las ayudas para elaborar censos de instalaciones y emplazamientos con amianto, tras la aprobación de la resolución de un nuevo fondo de subvenciones destinadas a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes.

Se trata de una convocatoria adicional dotada con 205.386,3 euros que permitirá que 62 ayuntamientos más se incorporen a esta línea de ayudas, que ya ha alcanzado a 105 municipios con una inversión de 398.251 euros.

El objetivo del programa da continuidad al trabajo iniciado por la Diputación para ampliar progresivamente la identificación de instalaciones y emplazamientos que contienen este grupo de minerales en los municipios de la provincia. De acuerdo con las bases, podrán beneficiarse de estas ayudas los ayuntamientos que no hubieran recibido esta misma subvención en la convocatoria anterior, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Las actuaciones permitirán a los municipios localizar las instalaciones con amianto, caracterizar los materiales, evaluar los posibles riesgos y establecer un calendario para su retirada, con prioridad en función de la peligrosidad de las tareas y de la exposición de la población. Además, las instalaciones o emplazamientos públicos con mayor riesgo deberán estar gestionados antes de 2028, de acuerdo con las bases.

La subvención cubre el 90 por ciento del presupuesto presentado, con un máximo de 4.000 euros por ayuntamiento. El censo deberá incluir todas las instalaciones y emplazamientos situados en el municipio, independientemente de su titularidad, lo que comprende edificaciones como viviendas, oficinas, edificios industriales, agrícolas o locales de trabajo, además de instalaciones industriales y otras infraestructuras como las redes municipales de abastecimiento de agua.