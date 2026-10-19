La Diputación de León amplía los plazos del Plan Provincial de Cooperación Municipal 2024-2025hasta septiembre de 2027

El Pleno de la Diputación de León ha aprobado por unanimidad la ampliación de plazos del Plan Provincial de Cooperación Municipal 2024-2025. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de León ha aprobado por unanimidad una nueva modificación de las bases reguladoras del Plan Provincial de Cooperación Municipal (PPCM) correspondiente al bienio 2024-2025 con el fin de flexibilizar y ampliar los plazos de ejecución y justificación de las actuaciones subvencionadas.

La decisión se fundamenta en la providencia emitida por el vicepresidente segundo y responsable de Cooperación y SAM, Valentín Martínez, ante los avisos y dificultades manifestadas por numerosos ayuntamientos de la provincia.

Entre los factores determinantes que han impedido cumplir con los plazos previos se encuentran la desierta licitación en diversos procedimientos de contratación, el constante incremento de los precios en el mercado de materiales y la falta de medios de personal suficientes en las administraciones locales.

Así, el nuevo calendario permitirá que los 208 ayuntamientos de la provincia puedan justificar y ejecutar con una mayor comodidad las 731 actuaciones contempladas en el Plan de Cooperación 2024-2025 por valor de 59.653.713 de euros, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Tras los informes jurídicos emitidos que avalan la viabilidad legal de la medida, la propuesta modifica formalmente las bases decimocuarta y decimoquinta del plan. Según el calendario definitivo establecido, el plazo de realización de las inversiones subvencionadas queda prorrogado hasta el 16 de agosto de 2027 (incluido), mientras que la fecha límite para que las entidades beneficiarias presenten la cuenta justificativa y la documentación requerida se amplía hasta el 16 de septiembre de 2027.

Con esta prórroga la Diputación de León busca ofrecer un soporte operativo "real" a los consistorios para garantizar que las inversiones previstas pueden ejecutarse con "plenas garantías" técnicas y jurídicas y asegurar así la correcta aplicación de los fondos públicos en beneficio de los municipios.

Valentín Martínez ha señalado que esta ampliación responde a una necesidad manifestada por los responsables municipales de la provincia y, en esta misma línea, ha recordado que la Institución provincial tiene por vocación atender las demandas de los municipios de menos de 20.000 habitantes y el objetivo fundamental es que el dinero "llegue a todos los leoneses por mediación de sus ayuntamientos".