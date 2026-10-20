Diputación de León celebra 40 años de Nuestra Señora del Valle y reconoce su apoyo a las personas con discapacidad

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel (centro), en una jornada de convivencia con residentes, familiares y profesionales del Centro Asistencial Nuestra Señora del Valle. - EUROPA PRESS

LEÓN 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León conmemora este año el cuadragésimo aniversario del Centro Asistencial Nuestra Señora del Valle, en La Bañeza, con un programa de actividades desarrollado a lo largo de todo el año para reconocer cuatro décadas de atención a las personas con discapacidad intelectual.

El presidente de la Institución provincial, Gerardo Álvarez Courel, ha participado este lunes en una jornada de convivencia con residentes, familiares y profesionales del centro, acompañado por el diputado de Derechos Sociales, Francisco Javier Álvarez, y los directores que han formado parte de la trayectoria del centro, entre ellos su actual responsable, Mercedes Escudero.

El encuentro ha incluido una actuación musical, una representación teatral a cargo de los usuarios y la presentación de un documental que recorre la historia del centro desde su apertura, en enero de 1986, impulsada por los religiosos de la Congregación de Nuestra Señora de Lourdes, conocidos como los hermanos holandeses, que han estado presentes. El documental se proyectará este viernes en el Teatro Municipal de La Bañeza, abierto al público.

El máximo responsable de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha destacado el valor humano aportado desde el centro durante estos años: "Celebramos cuarenta años de compromiso con las personas, de atención, de trabajo y de humanidad", ha recalcado y ha agradecido la labor de los profesionales y la confianza de las familias, además de defender el papel de los servicios sociales públicos como garantía de bienestar e igualdad de oportunidades.

"Los servicios sociales no son un gasto del que debamos hablar con distancia. Son una inversión en bienestar, en igualdad de oportunidades y en una sociedad que no deja atrás a quienes más apoyo necesitan. Y ese compromiso no puede quedarse en las palabras. Debe traducirse en profesionales, recursos, instalaciones adecuadas y una mejora constante de la atención", ha apuntado.

110 USUARIOS Y 150 PROFESIONALES

En la actualidad Nuestra Señora del Valle atiende a 110 usuarios y cuenta con una plantilla de 150 profesionales. A lo largo de su trayectoria el centro ha ampliado sus instalaciones y recursos y ha evolucionado hacia un modelo de atención centrado en la persona, que prioriza sus necesidades, capacidades, autonomía y dignidad, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

La conmemoración, con diferentes actos que se han celebrado en los últimos meses, ha tenido también un momento especialmente significativo en el Carnaval de La Bañeza, en el que el centro participa desde hace 39 años. En la presente edición una de sus residentes, Ana Gancedo, fue elegida musa, lo que reforzó el carácter inclusivo de una celebración que forma parte de la vida social de la ciudad.

Con este aniversario, la Diputación de León reconoce la labor de todas las personas que han contribuido a la historia de Nuestra Señora del Valle y pretende reafirmar su responsabilidad con una atención que sitúe a los usuarios en el centro. Como ha señalado el presidente de la Diputación de León, "el verdadero valor de una institución se mide por la manera en que cuida de las personas".