Diputación de León concede 121.124 euros en ayudas para recuperar y poner en valor el patrimonio de la minería de carbón

Palacio de los Guzmanes, sede e la Diputación de León. - EUROPA PRESS

LEÓN 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha resuelto la convocatoria de ayudas de 2026 para financiar obras de recuperación y puesta en valor del patrimonio industrial vinculado a la minería del carbón, por la que se conceden 121.124,6 euros a seis ayuntamientos de la provincia con menos de 20.000 habitantes.

Las subvenciones han sido aprobadas por la Junta de Gobierno de la Institución provincial y se distribuirán entre los ayuntamientos de Peranzanes, Villablino, Sabero, Igüeña, Villagatón y Bembibre. La convocatoria había establecido como objeto la realización de obras de recuperación de edificios e instalaciones singulares del patrimonio industrial de la minería del carbón, así como la adecuación de su entorno y la señalización de rutas y senderos vinculados a estos elementos.

En concreto, Peranzanes recibirá 17.279,9 euros para la recuperación y puesta en valor de la estación tensora de Guímara; Villablino, 26.717,5 euros para la restauración y limpieza de la segunda entrada de la mina El Carbachal-San Miguel y Sabero, 23.511,40 euros para la restauración del castillete del Pozo La Herrera II, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Por su parte, Igüeña obtendrá 17.279,9 euros para la recreación de antiguos cargaderos de carbón y la adecuación del entorno de Quintana de Fuseros; Villagatón, 19.236,6 euros para el acondicionamiento de un vagón minero para vivienda de tránsito social y Bembibre, 17.099,2 euros para la adecuación del entorno de la mina de Santa Marina de Torre, en su tercera fase.

Entre los objetivos recogidos en las bases figuraba la mejora de los espacios ocupados por la industria extractiva del carbón, con el propósito de potenciar la riqueza turística de la zona y favorecer el asentamiento poblacional en el medio rural.

El periodo de ejecución de las actuaciones se ha establecido entre el 1 de junio de 2026 y el 31 de mayo de 2027. Entre los proyectos subvencionables se incluían obras de restauración de edificios e instalaciones relacionadas con la extracción, transporte y aprovechamiento del carbón, así como actuaciones destinadas a mejorar su conservación y funcionalidad. La convocatoria contemplaba, además, la posibilidad de financiar trabajos de adecuación del entorno y la señalización de rutas y senderos vinculados a este patrimonio industrial.