La Diputación de León fija del 1 de diciembre al 4 de abril el calendario para la temporada de esquí 2026/2027

Archivo - Estación invernal Valle Laciana-Leitariegos (León) durante la temporada 2025/2026. - DIPUTACIÓN DE LEÓN - Archivo

LEÓN, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las estaciones invernales gestionadas por la Diputación de León, San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos, afrontan la temporada 2026/2027 con un calendario previsto de hasta 125 jornadas de actividad entre los días 1 de diciembre de 2026 y el 4 de abril de 2027.

La planificación elaborada por la Diputación de León contempla 66 jornadas de temporada alta y 59 de temporada baja, con el objetivo de adaptar la oferta a los principales periodos vacacionales y de mayor demanda. La apertura y el funcionamiento de las instalaciones estarán, en todo caso, condicionadas por la meteorología y la disponibilidad y la calidad de la nieve.

El calendario concentra las jornadas de temporada alta en los principales periodos vacacionales de la campaña, entre ellos el puente de diciembre, las fiestas navideñas, determinados fines de semana de enero y febrero, el periodo de Carnaval y las semanas centrales de marzo. El resto de las jornadas previstas tendrán consideración de temporada baja y completan una programación que se extiende durante más de cuatro meses.

La nueva campaña llega después de una temporada que ha sido "especialmente positiva" para las estaciones gestionadas por la Diputación de León, que cerraron con 184.700 visitantes, prácticamente el doble que en el ejercicio anterior. San Isidro recibió 143.020 usuarios, frente a los 88.146 registrados en 2024/2025, mientras que Valle Laciana-Leitariegos alcanzó los 41.689 visitantes, frente a los 11.441 de la campaña previa.

El número de forfaits vendidos fue de 107.898, también el doble, y se registraron 1.941 abonos anuales y 23.324 de cuatro horas, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

De cara a la nueva temporada la Diputación de León mantendrá abierta la venta anticipada de forfaits entre los días 5 y 16 de noviembre. Esta opción permitirá a los usuarios adquirir con antelación los pases para disfrutar de las estaciones.