La Diputación de León invierte más de 300.000 euros en la reconstrucción y ensanche de la LE-4103Ruitelán y La Braña

El vicepresidente de la Diputación de León, Roberto Aller (derecha), ha recibido las obras de la LE-4103 acompañado por el vicepresidente para el Bierzo, Luis Alberto Arias, y la alcaldesa de Vega de Valcarce, Alba Rodríguez. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El área de Infraestructuras de la Diputación de León ha concluido la reconstrucción de plataforma y sustitución de obras de drenaje en la carretera provincial LE-4103, que comunica la N-6 (a la altura de Ruitelán) con la localidad de La Braña, tras una inversión de 300.019 euros.

El vicepresidente primero de la Institución provincial y responsable de Infraestructuras, Roberto Aller, ha recibido las obras ejecutadas en la LE-4103 acompañado por el vicepresidente de la Diputación para el Bierzo, Luis Alberto Arias, y la alcaldesa de Vega de Valcarce, Alba Rodríguez.

La intervención se ha desarrollado a lo largo de un tramo de 190 metros de longitud que presentaba un notable deterioro e inestabilidad. Además de los trabajos de reconstrucción integral, la Institución provincial ha llevado a cabo un ensanche de la calzada para mejorar las condiciones de circulación hasta alcanzar los cinco metros de anchura en el carril más una rígola de hormigón de 50 centímetros.

Uno de los elementos técnicos más complejos de la actuación ha sido la edificación de un gran muro de escollera en el lado del desmonte, diseñado para contener los posibles corrimientos de tierra del talud y que en determinados puntos llega a superar los cuatro metros de altura, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Asimismo, para prevenir filtraciones y canalizar eficazmente el agua de lluvia, se han instalado dos nuevas obras de drenaje transversal formadas por tubos de hormigón de 1,2 metros de diámetro, rematados con arquetas y boquillas de escollera.

Los trabajos, ejecutados por la empresa adjudicataria Ovisa, S.L. entre el 21 de abril y el 21 de agosto de 2026, se han completado con el pintado de marcas viales y la instalación de una barrera simple metálica de seguridad en el margen del terraplén.

MANTENER LAS COMARCAS CONECTADAS

"Mantener conectadas nuestras comarcas es un deber de esta institución con cada uno de los vecinos que habitan el medio rural leonés", ha destacado Roberto Aller tras comprobar el resultado final de los trabajos. En este sentido, ha incidido en la envergadura técnica de la actuación: "No nos hemos limitado a una simple mejora superficial del firme; se ha llevado a cabo un saneamiento profundo del terreno y se ha levantado un imponente muro de escollera de más de cuatro metros de altura para afianzar la montaña y evitar que la plataforma ceda", ha apuntado.

Con el ensanche de la calzada y las nuevas canalizaciones de drenaje se garantiza una carretera "moderna, cómoda y preparada para soportar con solvencia las duras condiciones meteorológicas de la zona durante muchos años", ha concluido el vicepresidente leonesista.