Archivo - Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Diputación de León y responsable del área de Productos, Roberto Aller, ha manifestado este miércoles que el market online, conocido como el 'Amazon leonés' --un almacén robotizado y plataforma logística para comercializar los productos de León--, será el regalo de la institución provincial esta Navidad.

"Yo creo que por fin va a ser el regalo que vamos a tener estas Navidades dentro de la casa, si la burocracia, que está ya en sus últimos pasos, conseguimos que salga adelante, que yo creo que va a ser así", ha recalcado.

Roberto Aller contestaba de este modo a la pregunta formulada por el portavoz del PP en la Diputación de León, David Fernández, en el transcurso del pleno celebrado este miércoles.

El pasado mes de octubre el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, se refería el acto inaugural de la XXXII Feria de Productos de León al lanzamiento del market online como el "salto" de la comercialización de los productos leoneses.

Álvarez Courel destacaba el beneficio que supondrá para los pequeños productores, que en numerosas ocasiones hacen "auténticas maravillas" desde localidades pequeñas y alejadas de los grandes centros de distribución sin las facilidades que tienen las empresas emplazadas en las grandes ciudades para comercializar sus productos.

Además, señalaba que la puesta en funcionamiento del market online posibilitará que todo el potencial de los productores leoneses se traduzca en más comercialización, más mercados y más oportunidades. "Tenemos que seguir dando pasos para que nuestros productores puedan vender más y mejor", recalcaba.

El market online será una herramienta que facilitará la venta por internet y con la que se reducirán los costes logísticos, uno de los problemas que afectan cada día más a los productores leoneses.

Sobre este asunto también se ha pronunciado en diferentes ocasiones Roberto Aller, para quien esta herramienta permitirá que un pequeño productor del rincón más remoto de la provincia "pueda competir con el mundo".