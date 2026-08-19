La Diputación moviliza seis dotaciones para reforzar la defensa de Salamanca ante la entrada del incendio

SALAMANCA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca ha movilizado medios del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento para reforzar el operativo desplegado ante la entrada en la provincia del incendio forestal originado en Pinofranqueado, en la comarca cacereña de Las Hurdes.

La activación de los medios provinciales se ha producido a petición del director del Servicio de Extinción del INFOCAL, ante la necesidad de reforzar la defensa de los núcleos de población situados en la zona afectada por el avance del incendio.

En estos momentos, la prioridad del dispositivo de la Diputación de Salamanca es la protección del núcleo de Vegas de Domingo Rey, perteneciente al término municipal de Agallas, ante la proximidad de las llamas.

Para esta tarea, la institución provincial ya ha desplegado tres vehículos de los parques de bomberos de Ciudad Rodrigo y Fuenteguinaldo: una autobomba nodriza y una autobomba forestal del parque de Ciudad Rodrigo, y una autobomba rural del parque de Fuenteguinaldo.

Estos efectivos trabajan sobre el terreno con el objetivo de defender el núcleo de población y proteger a sus vecinos y bienes, dentro del dispositivo coordinado por los servicios de extinción, como ha señalado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Además, la Diputación de Salamanca ha preparado un segundo contingente de medios, cuya previsión de activación en el incendio forestal está fijada para las 20.30 horas de este miércoles.

Este refuerzo estará integrado por una autobomba forestal del parque de Lumbrales, una autobomba forestal del parque de Ledesma y un vehículo ligero de mando y coordinación.

De este modo, la Diputación mantiene movilizados y preparados un total de seis vehículos de su Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento para intervenir en apoyo del operativo de extinción y, especialmente, para garantizar la protección de la población.

La institución provincial mantiene una coordinación permanente con el operativo de la Junta de Castilla y León, poniendo a disposición los medios provinciales que sean requeridos en función de la evolución del incendio y de las necesidades que se vayan planteando sobre el terreno.

La prioridad en estos momentos es proteger a la población de Vegas de Domingo Rey, salvaguardar las viviendas y bienes y contribuir, con los medios disponibles, a contener el avance del fuego.

La Diputación de Salamanca ha trasladado asimismo su reconocimiento a todos los profesionales que participan en el operativo de extinción y protección de la población, y ha hecho un llamamiento a los vecinos para que extremen la precaución y sigan en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.